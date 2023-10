(Alliance News) - VietNam Holding Ltd a déclaré lundi que la valeur de ses actifs nets avait baissé au cours de son dernier exercice financier dans un climat mondial "morose", bien qu'elle ait également racheté plus de 1,5 million d'actions.

Le fonds d'investissement basé à Guernesey, qui soutient les entreprises à forte croissance au Vietnam, a déclaré que sa valeur nette d'inventaire au 30 juin était de 329,0 pence par action, en baisse par rapport à 363,0 pence le même jour en 2022.

VietNam Holding a déclaré que le rendement total de la valeur liquidative était négatif de 5,7 % pour l'année se terminant le 30 juin, bien que ce rendement soit supérieur à celui de l'indice Vietnam All Share, qui a été négatif de 10,0 %.

Au cours de l'année, VietNam Holding a racheté 1,5 million d'actions au prix moyen de 303,10 pence chacune.

Au 30 juin, la trésorerie et les équivalents s'élevaient à 1,8 million d'USD, contre 8,2 millions d'USD à la même date l'année précédente.

La perte nette de VietNam Holding pour l'année s'est creusée, passant de 7,7 millions USD à 8,6 millions USD. Elle n'a pas déclaré de dividende, comme l'année précédente.

Le trust a déclaré que les marchés vietnamiens restaient confrontés à des défis, mais que le climat macroéconomique était "plus solide que dans de nombreuses autres économies pionnières et émergentes", avec une inflation moins prononcée qu'aux États-Unis et en Europe.

Le président Hiroshi Funaki a déclaré que l'exercice 2023 "a été une année turbulente dans le monde entier, y compris au Viêt Nam", mais que le pays "reste une opportunité d'investissement dynamique" avec un potentiel "énorme et distinctif".

Il a ajouté : "Alors que l'ambiance mondiale est morose, nous pensons que le Viêt Nam reste un point lumineux - une destination d'investissement attrayante avec de bonnes perspectives de croissance pour les années à venir".

Les actions de VietNam Holding étaient en baisse de 0,3 % à 304,00 pence lundi à Londres.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.