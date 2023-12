VietNam Holding Limited est une société d'investissement à capital fixe. L'objectif d'investissement de la société est de réaliser une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de sociétés qui ont un fort potentiel de croissance à une valorisation attrayante. La société tente d'atteindre son objectif d'investissement en investissant dans des titres de sociétés cotées en bourse au Vietnam et dans des titres de sociétés étrangères si la majorité de leurs actifs et/ou de leurs opérations sont basés au Vietnam. Elle peut investir dans des titres de participation ou des titres présentant des caractéristiques de participation, tels que des obligations convertibles en actions. La société peut investir jusqu'à 25 % de sa valeur nette d'inventaire (VNI) (au moment de l'investissement) dans des sociétés dont les actions sont négociées en dehors du Viêt Nam. Elle investit dans divers secteurs, tels que les télécommunications, le commerce de détail, les biens et services industriels, les banques, l'immobilier et autres. Dynam Capital Limited fait office de gestionnaire d'investissement pour la société.