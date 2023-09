VietNam Holding Ltd - fonds d'investissement qui investit dans des sociétés à forte croissance au Vietnam - publie un rapport mensuel à l'intention des investisseurs. Note qu'en dépit des fluctuations boursières tout au long du mois, le marché des actions vietnamien s'est distingué par rapport aux bourses mondiales qui, dans l'ensemble, ont connu leur deuxième plus mauvais mois de l'année. Il souligne que la technologie et les services financiers ont été les secteurs les plus performants au Vietnam, bien que les secteurs de l'industrie, de la consommation et de l'immobilier aient également enregistré des gains importants. Il s'attend à ce que cette dynamique positive se poursuive sur l'ensemble du marché, compte tenu de la persistance de taux d'intérêt bas et de l'amélioration des bénéfices des entreprises au cours des prochains trimestres. Bien que les valorisations aient augmenté cette année, cela est compensé par des perspectives positives pour la croissance des bénéfices jusqu'à la fin de l'année 2023 et au début de l'année 2024.

Cours actuel de l'action : 318,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 3,9

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

