La Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) est un intermédiaire financier basé au Vietnam. Elle est engagée dans des opérations bancaires commerciales, notamment la collecte de dépôts de particuliers et d'entreprises, l'offre de comptes d'épargne, l'offre de prêts à court, moyen et long terme pour les particuliers et les clients institutionnels, le commerce des devises, le financement du commerce international, l'escompte de billets de trésorerie et d'obligations, entre autres. La banque est également impliquée dans les investissements en titres et en obligations, ainsi que dans la fourniture de services de paiement et de porte-monnaie électronique.

Secteur Banques