Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank) est une banque basée au Vietnam. Elle fournit des produits et des services bancaires aux entreprises, notamment des comptes personnalisés, des dépôts fixes et non fixes, le financement de la chaîne d'approvisionnement, des services de financement du commerce pour l'importation, l'exportation et les activités nationales, le transfert de fonds internationaux, des services de courtage de matières premières, des services de change, tels que les swaps de change et les dérivés de change, entre autres, ainsi que des prêts pour les fonds de roulement. La Banque propose également des produits et services bancaires personnels, tels que des cartes de crédit et de débit ; des prêts individuels de différents types, notamment des prêts d'études, des prêts hypothécaires, des prêts aux entreprises, entre autres ; des comptes et services bancaires personnels, notamment des comptes courants, des comptes de salaires et des transferts internationaux ; des guichets automatiques de banque (GAB) et des points de service (POS) ; ainsi que des services bancaires par Internet et par téléphone portable.

Secteur Banques