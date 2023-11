View, Inc, anciennement CF Finance Acquisition Corp. II, est une société de technologie. La société fabrique des produits de construction intelligents pour améliorer la santé, la productivité et l'expérience des gens, tout en réduisant simultanément la consommation d'énergie. Le produit principal de la société est un panneau de verre électrochrome ou intelligent qui, lorsqu'il est combiné à une infrastructure de réseau et à un logiciel, s'ajuste intelligemment en réponse au soleil en se teintant d'un état clair à un état foncé, et vice versa, réduisant ainsi la chaleur et l'éblouissement. La société offre une suite de produits de construction intelligente entièrement intégrés et connectés au cloud qui permettent d'optimiser l'expérience humaine dans les bâtiments. La société fournit également des réseaux Internet des objets (IOT) sécurisés, gérés par le nuage et définis par logiciel.

Secteur Fournitures de construction et installation