View, Inc. est une société de plateforme et de technologie pour les bâtiments intelligents. La société conçoit, fabrique et fournit des panneaux de verre électrochromes ou intelligents, auxquels elle ajoute un revêtement électrochrome d'un micromètre. Ces panneaux de verre intelligents, combinés à son infrastructure de réseau, ses logiciels et ses algorithmes, s'adaptent intelligemment au soleil en passant d'un état clair à un état foncé, et vice versa, afin de minimiser la chaleur et l'éblouissement sans jamais bloquer la vue. Ses produits comprennent View Smart Glass, View Smart Building Platform et View Smart Building Technologies. View Smart Glass comprend des vitrages isolants (IGU), des commandes, des logiciels et des services (CSS) et View Net. View Smart Building Platform est une plateforme qui combine des vitrages isolants intelligents, la fabrication, l'unitisation et l'installation de l'ossature de ces vitrages isolants. View Smart Building Technologies comprend notamment View Immersive Experiences, View Sense, View Smart Protect, View Secure Edge et View Remote Access.

Secteur Fournitures de construction et installation