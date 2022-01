CSL détaille son offre de rachat de Vifor

Zurich (awp) - CSL Behring, filiale bernoise de l'australien CSL, précise mardi son offre de rachat de toutes les actions nominatives de Vifor Pharma en mains du public. L'offre se déroulera du 2 février au 2 mars, sous réserve de prolongations. Le conseil d'administration du groupe st-gallois a recommandé à l'unanimité aux détenteurs d'actions d'accepter l'offre.

L'entreprise australienne compte dépenser 179,25 dollars en espèces pour chaque action nominative du saint-gallois d'une valeur nominale de 0,01 chacune, comprenant une prime de l'ordre de 61% par rapport au cours de clôture "non influencé" au 1er décembre. L'offre porte sur un nombre maximal de 64,9 millions de titres, selon le prospectus.

Ce dernier précise que le prix "sera réduit du montant brut de tout effet dilutif subi par les actions Vifor avant l'exécution" de l'offre, à l'exception du paiement d'un dividende ordinaire jusqu'à 2,00 francs suisses bruts (avant impôts) par titre, qui doit être approuvé par l'assemblée générale du 26 avril.

Le taux d'acceptation minimum porte sur 80% du capital-actions entièrement dilué de Vifor. Ce dernier s'est engagé à payer 200 millions de dollars "si l'offre n'aboutit pas ou n'est pas devenue inconditionnelle".

Il y a un mois, le groupe pharmaceutique CSL a confirmé son intérêt pour le rachat de son homologue suisse, spécialisé dans les traitements "de la carence en fer et offrant également un portefeuille diversifié de médicaments délivrés sur ordonnance ou non". Le 14 décembre, les deux entreprises ont conclu un accord transactionnel. Le prix d'achat évoqué à l'époque était de 11,7 milliards de dollars au total, soit 10,9 milliards de francs suisses.

A la même date, l'actionnaire principal Patinex a conclu un engagement d'apport de tous les titres qu'il détient, soit environ 15 millions d'actions Vifor ou 23,2% des titres du groupe coté sur SIX. De plus, au 14 janvier, Vifor et ses filiales détenaient 81'862 actions du groupe, correspondant à environ 0,13% du capital-actions.

ck/al