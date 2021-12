Données financières CHF USD EUR CA 2021 1 817 M 1 967 M 1 744 M Résultat net 2021 273 M 295 M 262 M Tréso. nette 2021 382 M 414 M 367 M PER 2021 36,7x Rendement 2021 1,57% Capitalisation 9 099 M 9 872 M 8 734 M VE / CA 2021 4,80x VE / CA 2022 4,22x Nbr Employés 2 384 Flottant 72,2% Graphique VIFOR PHARMA AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique VIFOR PHARMA AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 10 Dernier Cours de Cloture 140,30 CHF Objectif de cours Moyen 131,00 CHF Ecart / Objectif Moyen -6,63% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Shah Abbas Hussain Chief Executive Officer Colin Bond Chief Financial Officer Jacques Theurillat Chairman Klaus Henning Jensen Chief Medical Officer Michel Burnier Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) VIFOR PHARMA AG -14.78% 9 872 JOHNSON & JOHNSON 5.15% 435 668 ROCHE HOLDING AG 22.01% 332 570 PFIZER, INC. 43.38% 296 247 NOVO NORDISK A/S 76.02% 260 568 ABBVIE INC. 17.10% 221 816