Données positives pour le médicament Veltassa de Vifor

Zurich (awp) - Vifor Pharma a dévoilé mardi des résultats d'études positifs pour son médicament Veltassa pour le traitement de troubles cardiaques. Les données complètes de l'examen clinique seront publiées au premier semestre 2022.

L'étude de phase 3b baptisée Diamond a démontré "une importante différence statistique" comparé à un placebo chez les patients souffrants de troubles cardiaques et d'hyperkaliémie ou traités pour une insuffisance cardiaque au moyen d'inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone (Raasi), selon un communiqué du groupe st-gallois.

Quelque 85% des plus de 1000 personnes ayant reçu le Veltassa et souffrant d'une hyperkaliémie active ou à risque de cet excès de potassium ont pu être "optimisées" pour recevoir un traitement Raasi. Le médicament a globalement été bien toléré et n'a pas produit de réaction inattendue risquée.

"La thérapie Raasi sauve des vies et retarde la progression de la maladie, mais malheureusement de nombreux patients souffrants de problèmes cardiaques reçoivent un traitement insuffisant en raison du risque d'hyperkaliémie", a indiqué le directeur médical de Vifor Pharma, Klaus Henning Jensen.

