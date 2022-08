Le médicament Kapruvia de Vifor approuvé en Suisse

Zurich (awp) - L'institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) a homologué l'usage du médicament Kapruvia (difelikefalin) pour le traitement du prurit modéré à sévère associé à l'insuffisance rénale chronique (IRC) chez les patients adultes hémodialysés.

L'approbation par les autorités helvétiques du médicament développé par VFMCRP - coentreprise du laboratoire saint-gallois et de son homologue allemand Fresenius - en collaboration avec l'américain Cara Therapeutics, fait suite à celle du régulateur américain (FDA) en août 2021 et de européen (EMA) en avril 2022, rappelle un communiqué publié vendredi.

Le feu vert de Swissmedic est basé sur les résultats positifs de deux études cliniques de phase III, Kalm-1, réalisées aux Etats-Unis.

Le Kapruvia a également récemment reçu une homologation au Canada et devrait être approuvé au second semestre en Australie et à Singapour.

al/buc