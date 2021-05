Vifor Pharma : 93e assemblée générale annuelle du groupe Vifor Pharma

Regulatory News:

Lors de la 93e assemblée générale annuelle de Vifor Pharma SA tenue ce jour, les actionnaires ont approuvé l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’Administration. Compte tenu de la pandémie liée à la COVID-19 et conformément à l’ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus émise par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 8 de la nouvelle loi COVID-19, les actionnaires n’étaient pas autorisés à assister personnellement à l’événement. Les actionnaires ont exercé leurs droits exclusivement par procuration, par l’intermédiaire de la représentante indépendante, et 61,6 % du capital propre était représenté.

Approbation des actionnaires

Les actionnaires ont approuvé le rapport annuel et les états financiers annuels de Vifor Pharma SA, ainsi que les états financiers consolidés du groupe Vifor Pharma pour 2020 à une large majorité. La rémunération maximale en 2022 pour le Conseil d’Administration et le Comité Exécutif a également été approuvée, ainsi que le rapport 2020 relatif à la rémunération par le biais d’un vote consultatif. En outre, les actionnaires ont donné décharge aux membres du Conseil d’Administration et du Comité Exécutif pour l’exercice 2020. Un dividende de 2,00 CHF, tel que proposé par le Conseil d’Administration, a été approuvé et sera versé aux actionnaires le 12 mai 2021.

Élection du Dr Alexandre LeBeaut et d’Åsa Riisberg au Conseil

L’assemblée générale annuelle a confirmé dans leurs fonctions le Président Jacques Theurillat et les autres membres du Conseil d’Administration, Prof. Hon. Dr Michel Burnier, Dr Romeo Cerutti, Dr Sue Mahony et Kim Stratton. Dr Alexandre LeBeaut et Åsa Riisberg ont été élus comme nouveaux membres du Conseil.

Comme annoncé précédemment, Dr Gianni Zampieri et Gilbert Achermann ne se sont pas présentés pour une réélection. Le Conseil d’Administration les remercie sincèrement pour leurs services remarquables rendus à Vifor Pharma.

Confirmation du Comité Rémunération

Dr Sue Mahony (Présidente), Prof. Hon. Dr Michel Burnier et Dr Romeo Cerutti ont été réélus au Comité Rémunération pour un mandat d’un an.

Présentation du Groupe Vifor Pharma

