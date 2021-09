Vifor: accord de licence avec Travere pour commercialiser Sparsentan

Zurich (awp) - Le saint-gallois Vifor a conclu un accord de licence avec l'américaine Travere Therapeutics qui porte sur la commercialisation de Sparsentan en Europe, Australie et Nouvelle-Zélande, a indiqué Travere mercredi soir.

Sparsentan est un candidat pour le traitement de maladies rénales rares. Il se trouve en phase clinique III et bénéficie aux USA et en Europe du statut de médicament orphelin (Orphan Drug) pour le traitement de la glomérulosclérose segmentaire et focale (FSGS) et la néphropathie IgA.

Dans le cadre de l'accord de licence, Vifor Pharma obtient les droits exclusifs de commercialisation de Sparsentan en Europe, Australie et Nouvelle-Zélande. En contrepartie, Travere reçoit un prépaiement de 55 millions de dollars et aura droit à des versements supplémentaires de jusqu'à 135 millions de dollars au franchissement d'étapes déterminées liées à l'homologation et à l'accès au marché.

Une demande commune d'homologation est prévue en Europe l'an prochain. Si le médicament est homologué, Vifor sera responsable de toutes les activités de commercialisation. Travere reste responsable du développement clinique du médicament et en détient les droits pour les Etats-Unis et le reste du monde.

jb/rp