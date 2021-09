Vifor acquiert des droits sur un anti-cancéreux expérimental avancé

Zurich (awp) - Le saint-gallois Vifor a conclu un accord de licence avec l'américain Travere Therapeutics qui porte sur la commercialisation du sparsentan en Europe et en Océanie, a indiqué Travere mercredi soir.

Le sparsentan est un produit expérimental pour le traitement de maladies rénales rares. Il se trouve en phase clinique III et bénéficie aux USA et en Europe du statut de médicament orphelin (Orphan Drug) pour le traitement de la glomérulosclérose segmentaire et focale (FSGS) et la néphropathie IgA.

Dans le cadre de l'accord de licence, Vifor Pharma obtient les droits exclusifs de commercialisation du sparsentan en Europe, Australie et Nouvelle-Zélande. En contrepartie, Travere reçoit un prépaiement de 55 millions de dollars et aura droit à des versements supplémentaires de jusqu'à 135 millions de dollars au franchissement d'étapes déterminées liées à l'homologation et à l'accès au marché.

Une demande commune d'homologation est prévue en Europe l'an prochain. Si le médicament est homologué, Vifor sera responsable de toutes les activités de commercialisation. Travere reste responsable du développement clinique du médicament et en détient les droits pour les Etats-Unis et le reste du monde.

Soulignant que la valeur ajoutée pour les actionnaires de Vifor dépend non seulement du prix auquel sera remboursé le sparsentan mais aussi de nombreux autres facteurs, Laurent Flamme de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) accueille positivement une opération synergétique dans tous les cas.

Chez Vontobel, Stephan Schneider juge plutôt généreuses les commissions de jusqu'à 40% prévues dans le contrat. L'analyste relaie une estimation de potentiel commercial pour le sparsentan de l'ordre du demi-milliard de dollars en 2025.

Jeudi à midi, la nominative Vifor reculait de 0,6% à 123,45 francs suisses, à contre-courant d'un SPI en hausse de 0,55%.

jb/rp/jh/ck