Vigil Neuroscience, Inc. est une société de biotechnologie. La société est une entreprise thérapeutique axée sur la microglie. Elle se concentre sur le développement de traitements pour les maladies neurodégénératives rares et communes en restaurant la vigilance de la microglie, les cellules immunitaires sentinelles du cerveau. Elle utilise les outils du développement moderne de médicaments en neurosciences à travers de multiples modalités thérapeutiques afin de fournir des thérapies de précision pour améliorer la vie des patients et de leurs familles. La société a mis au point le VGL101, un anticorps monoclonal entièrement humain ciblant le TREM2 humain pour le traitement de microgliopathies rares. Elle développe le VGL101 pour le traitement de la leucoencéphalopathie de l'adulte avec sphéroïdes axonaux et glie pigmentée (ALSP), une maladie neurodégénérative rare, génétiquement définie et fatale causée par un dysfonctionnement microglial. La société développe également un nouvel agoniste TREM2 à petite molécule qui peut être administré par voie orale pour traiter les maladies neurodégénératives courantes associées à un dysfonctionnement microglial.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale