Vigil Neuroscience, Inc. a annoncé la nomination de Christopher J. Silber, M.D., au poste de directeur médical. Le Dr Silber apporte plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie biopharmaceutique et des succès cliniques et réglementaires dans le développement de nouvelles thérapies dans le domaine des neurosciences. Le Dr Silber rejoint Vigil après avoir travaillé pour Nocion Therapeutics, où il a été directeur médical et a dirigé la stratégie clinique de la plateforme de petites molécules de l'entreprise, y compris le développement de NTX-1175, une nouvelle entité chimique pour les indications liées à la toux.

Avant Nocion, il a occupé le poste de vice-président principal du développement clinique chez Sage Therapeutics, où il a dirigé les efforts de développement clinique du portefeuille, en soutenant l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis de ZULRESSO pour le traitement de la dépression post-partum, le développement de la zuranolone pour les troubles dépressifs majeurs et la dépression post-partum, et la progression du pipeline thérapeutique en neurologie précoce. Auparavant, chez Agilis Biotherapeutics, le Dr Silber a occupé le poste de directeur médical, où il a supervisé le pipeline de thérapie génique axé sur les maladies rares du SNC, notamment en contribuant à l'approbation ultérieure d'Upstaza pour le déficit en acide L-amino-décarboxylase aromatique (AADC). Il a également occupé des postes à responsabilités croissantes chez Lundbeck, Takeda, Hospira et Abbott Laboratories.

Le Dr Silber est titulaire d'une licence en psychologie de l'université de Tufts et d'un doctorat en médecine de la Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences de l'université de Buffalo.