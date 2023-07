Vijay Textiles Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fabrication de tissus textiles. Les produits de la société comprennent le rembourrage de canapés, les rideaux, les stores, les tissus d'ameublement, les lits et les bains, et les matelas. Ses canapés comprennent les tissus S001, S002, S003, S004, S005 et S006. Ses rideaux comprennent C001, C002, C003, C004, C005 et C006. Les stores comprennent B001, B002, B003, B004, B005 et B006. Les tissus d'ameublement : F001, F002, F003, F004, F005 et F006. Ses matelas comprennent M001, M002, M003, M004, M005 et M006. Elle propose une gamme de motifs, notamment floraux, cachemire, abstraits et géométriques. Elle offre une gamme de types de tissus, dont la toile, le coton, le crêpe, le lin et le satin. Ses marques comprennent Parivar, Jai Mahavir, DECOR et SKY HOMEZ. L'usine de fabrication de la société est située dans le district de Mahaboobnagar au Telangana. Ses points de vente au détail sont situés à Secunderabad, Ameerpet, Kukatpally, Dilsukhnagar et A.S. Rao Nagar.

Secteur Textiles et Cuirs