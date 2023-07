Vikas EcoTech Limited est une société basée en Inde qui est engagée dans la fabrication et la distribution d'additifs chimiques spéciaux et de composés polymères spéciaux. Les segments de la société comprennent la division commerciale -Infra, la division de fabrication - Produits chimiques, polymères et additifs spéciaux, la division de fabrication - Douilles et raccords MS, et la division immobilière. Sa gamme de produits comprend les stabilisateurs organostanniques, le dichlorure d'étain diméthylique, les plastifiants, les composés de caoutchouc thermoplastique (TPR), les composés d'élastomère thermoplastique (TPE) et les composés d'éthylène-acétate de vinyle (EVA). Elle propose également une gamme de composés de chlorure de polyvinyle (PVC) et de polyéthylène téréphtalate (PET). La société propose ses produits sous différentes marques, dont Tinmate, Thermate, Veeprene, Vikolene, Addflex, Vikoflex et V-Pet. Ses produits sont destinés à diverses industries, telles que l'agriculture et les composants d'infrastructure, les pièces automobiles, les chaussures, les textiles, les produits pharmaceutiques et l'emballage.

Secteur Chimie de spécialité