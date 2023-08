Vikas Lifecare Limited est une société de commerce de produits chimiques liés aux polymères et aux additifs polymères basée en Inde. La société est engagée dans le recyclage de déchets plastiques et le commerce de composés polymères et la fabrication de composés polymères. Ses segments comprennent la division immobilière, la division commerciale - polymères, la division commerciale - noix de cajou, et la division de fabrication - polymères. Elle est impliquée dans le commerce de divers composés polymères, tels que l'éthylène-acétate de vinyle (composés EVA), les résines de chlorure de polyvinyle (résines PVC), la paraffine chlorée, le composé de polyéthylène (composés PE) et les composés de caoutchouc thermoplastique (composés TPR), le composé SOE de mélange V et les composés de polypropylène (granulés PP). Elle a également diversifié ses activités dans les biens de consommation courante, les produits de soins de la vie, les produits pharmaceutiques et les activités connexes. Ses activités FMCG comprennent des aliments emballés de marque, des produits de soins personnels et des produits agroalimentaires. Elle est également engagée dans le commerce de noix de cajou brutes et finies.

Secteur Produits chimiques de base