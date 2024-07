Vikas Lifecare Limited est un fournisseur indien de produits chimiques spécialisés haut de gamme destinés à des clients du monde entier. La société est principalement engagée dans le commerce des plastiques, des polymères et des produits chimiques, du fer et de l'acier et des produits en plastique. Elle fabrique des composés de chlorure de polyvinyle (PVC) et des unités de transformation agroalimentaire. Elle est également présente dans le segment des biens de consommation à rotation rapide (FMCG), qui comprend les produits FMCG, les feuilles d'aluminium, les produits alimentaires transformés, les unités de transformation de noix de cajou, ainsi que le commerce de noix de cajou brutes et finies et de fruits secs. Ses segments sont les suivants : Real estate Division, Trading & Manufacturing Division-Agro, Trading & Manufacturing Division-Polymers et Trading Division-Infrastructure. Elle possède deux filiales, Genesis Gas Solutions Private Limited et Shashi Beriwal Private Limited. Genesis Gas Solutions Private Limited développe des produits intelligents, notamment des compteurs de gaz intelligents et des solutions de distribution d'énergie.

Secteur Produits chimiques de base