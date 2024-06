Viking Holdings Ltd est une société de voyages expérientiels. La société propose des expériences de voyage enrichissantes sur les sept continents dans les trois catégories de l'industrie de la croisière : croisière fluviale, croisière océanique et croisière d'expédition. Sa ligne de croisière propose des expériences sur les sept continents avec des itinéraires sur cinq océans, 21 rivières et cinq lacs, et se concentre principalement sur des destinations en Europe et en Méditerranée, plutôt que dans les Caraïbes. Elle propose aux voyageurs curieux des itinéraires axés sur la destination, chaque voyage comprenant une excursion à terre dans chaque port et un programme d'enrichissement à bord et à terre qui permet une immersion profonde dans la destination grâce à des spectacles de musique et d'art, des démonstrations de cuisine, des conférences informatives dans les ports et des conférenciers invités soigneusement sélectionnés. Les installations à bord comprennent un restaurant, un bar et un salon, une bibliothèque et un vaste pont soleil. La société dispose d'une flotte de plus de 92 petits navires ultramodernes, qu'elle considère comme des hôtels flottants.

Secteur Loisirs et détente