Village Super Market, Inc. se consacre à la vente au détail de produits alimentaires et non alimentaires. Elle exploite une chaîne d'environ 34 supermarchés sous les enseignes ShopRite et Fairway dans le New Jersey, le Maryland, New York et l'est de la Pennsylvanie, ainsi que quatre marchés spécialisés sous l'enseigne Gourmet Garage dans la ville de New York. Elle est membre de Wakefern Food Corporation (Wakefern), une coopérative alimentaire détenue par des détaillants et propriétaire des enseignes ShopRite, Fairway et Gourmet Garage. Wakefern exploite des supermarchés et d'autres formats de vente au détail. Elle propose une variété de produits alimentaires, notamment des produits d'épicerie, de la viande, des fruits et légumes, des produits laitiers, de la charcuterie, des fruits de mer, des plats préparés, des produits de boulangerie et des produits surgelés, ainsi que des produits non alimentaires, notamment des produits de santé et de beauté, des articles d'usage courant, des boissons alcoolisées et 21 pharmacies en magasin. Ses marchés Fairway proposent divers produits naturels, biologiques, spécialisés et gastronomiques. Ses marchés spécialisés Gourmet Garage proposent des soupes et des plats préparés, de la viande et des fruits de mer, ainsi que de la charcuterie et des fromages fins.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire