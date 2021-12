Les prix de l'immobilier dans les stations suisses bondissent

Genève (awp) - Depuis 2019, les prix de l'immobilier dans les stations de ski suisses ont augmenté de 13,8%, malgré la pandémie, indique mercredi RealAdvisor. Sur dix ans, le prix de mètre carré a pris 23,3%, écrit la plateforme numérique d'estimation immobilière, qui publie son premier baromètre des stations.

"Le contexte de la pandémie et les restrictions qui y sont associées ne sont pas étrangers à la forte croissance relevées ces derniers 24 mois", explique Joan Rodriguez, cofondateur de RealAdvisor. "La forte demande pour des résidences de montagne contribue à une raréfaction de l'offre."

Si les prix ont pris l'ascenseur sur l'ensemble du territoire, c'est dans le canton des Grisons qu'ils ont le plus progressé ces deux dernières années. Le trio de tête est occupé par Verbier, Saint-Moritz et Zermatt, où le prix du mètre carré dépasse 15'000 francs suisses. Crans-Montana et Villars-sur-Ollon ont également connu une embellie notable.

Parmi les critères qui définissent l'attractivité d'une station figurent l'altitude du domaine skiable, le nombre de remontées mécaniques, l'étendue des pistes et l'enneigement. Dans les 20 premières stations en termes de prix au mètre carré, l'offre s'est par ailleurs contractée de 36,8% ces deux dernières années.

Mais hors des grandes stations, la demande augmente également. "L'offre et l'attrait pour la montagne se développent fortement hors des grands domaines skiables et de la saison hivernale", a indiqué Jonas Wiesel, cofondateur de RealAdvisor, cité dans le communiqué.

