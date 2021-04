Villars Holding: chute des résultats annuels plombés par le Covid

Zurich (awp) - Le groupe spécialisé dans la restauration et le commerce de détail Villars Holding a enregistré des résultats annuels en forte baisse en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. L'entreprise fribourgeoise anticipe aussi un premier trimestre "catastrophique", ses restaurants et café ayant été fermés durant cette période.

Le bénéfice net s'est effondré de 76,4% sur un an à 0,64 million de francs suisses en 2020 tandis que le résultat d'exploitation consolidé (Ebit) a chuté de 60,1% à 1,05 million, indique mardi un communiqué.

Le chiffre d'affaires consolidé, comprenant aussi le secteur immobilier, a diminué de 31,6% à 64,8 millions. Ses différentes activités comprenant des commerces de détail (Retoshop), des restaurants et cafés (Pause-Café) et des boulangeries (Suard) ont essuyé des contractions au niveau de leur chiffre d'affaires respectif variant entre -15% et -44%.

Parvico, qui gère le patrimoine et les projets immobiliers du groupe a observé des revenus locatifs relativement stables à 2,8 millions contre 2,66 millions.

Lors de l'assemblée générale, le conseil d'administration proposera de renoncer au paiement d'un dividende, comme ce fût le cas pour 2019.

Villars holding prévoit de réaliser des cessions de certaines de ses activités cette année.

Les restaurants et cafés étant toujours fermés, "le premier trimestre 2021 sera, par conséquent, à nouveau catastrophique et nous devons tout simplement l'accepter", indique la direction.

"Nous prévoyons ainsi, pour Pause-Café, encore un exercice des plus difficiles. Pour Restoshop, Suard et Parvico, nous nous attendons à des résultats identiques voire meilleurs qu'en 2020", ajoute l'entreprise sans donner des détails chiffrées.

