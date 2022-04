Villars Holding consolide son chiffre d'affaires 2021

Genève (awp) - Le groupe fribourgeois spécialisé dans la restauration et le commerce de détail Villars Holding a vu sa performance progresser en 2021, en dépit des restrictions dues à la pandémie.

Villars Holding a consolidé son chiffre d'affaires total en opérant une remontée de 6% à 68,7 millions de francs suisses, indique mercredi l'entreprise dans son rapport annuel.

Pleinement touchée par les restrictions sanitaires, la filiale Pause-Café a vu ses recettes refroidir de 40,4% à 4,8 millions. La branche immobilière Parvico a suivi la même tendance en réalisant un revenu locatif en baisse de 6,6% à 2,65 millions.

Restoshop (stations-service et magasins) et Suard (boulangerie et confiseries) ont quant à elles continué de progresser avec respectivement +11,8% à 46 millions et +7,8% à 11,08 millions par rapport à 2020.

Le résultat d'exploitation (Ebit) a doublé à 2,1 millions après débours pour cas de rigueurs instaurées par la Confédération pour la branche restauration. Le groupe a bouclé l'année écoulée sur un bénéfice net de 1,67 million (+162,4%), soit 15,99 francs suisses par action contre 6,09 francs suisses l'année dernière.

Le conseil d'administration ne proposera pas de dividende à ses actionnaires cette année encore.

Pour la suite de l'exercice, la direction s'attend à de meilleurs résultats qu'en 2020 et 2021, mais toujours en deçà de la période avant-Covid.

