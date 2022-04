Villars Holding consolide son chiffre d'affaires en 2021

Givisiez (awp) - Le groupe fribourgeois spécialisé dans la restauration et le commerce de détail Villars Holding a vu sa performance progresser en 2021, en dépit des restrictions dues à la pandémie.

Villars Holding a consolidé son chiffre d'affaires total en opérant une remontée de 6% à 68,7 millions de francs suisses, indique l'entreprise dans son rapport annuel.

Pleinement touchée par les restrictions sanitaires, la filiale Pause-Café a vu ses recettes fondre de 40,4% à 4,8 millions. La branche immobilière Parvico a suivi la même tendance en réalisant un revenu locatif en baisse de 6,6% à 2,65 millions.

Restoshop (stations-service et magasins) et Suard (boulangerie et confiseries) ont quant à elles continué de progresser avec respectivement +11,8% à 46 millions et +7,8% à 11,08 millions par rapport à 2020.

Le résultat d'exploitation (Ebit) a doublé à 2,1 millions après débours pour cas de rigueurs instaurés par la Confédération pour la branche restauration. Le groupe a bouclé l'année écoulée sur un bénéfice net de 1,67 million (+162,4%), soit 15,99 francs suisses par action contre 6,09 francs suisses l'année dernière.

Le conseil d'administration ne proposera pas de dividende à ses actionnaires cette année encore lors de l'assemblée générale du 11 mai 2022.

Pour la suite de l'exercice, la direction s'attend à de meilleurs résultats qu'en 2020 et 2021, mais toujours en deçà de la période avant-Covid. Jeudi en conférence de presse, le président du conseil d'administration Andreas Giesbrecht a confié à AWP qu'il estimait le résultat "juste satisfaisant mais pas au niveau de 2019 ".

En début d'après-midi, l'action Villars Holding était inchangée à 755 francs suisses tandis que l'indice SPI avançait de 0,8%.

Sur l'autoroute de la croissance

Pour Villars Holding les répercussions de la pandémie se font encore ressentir. "Les ventes sur autoroute souffrent de l'absence de la clientèle asiatique," a expliqué Laurent Vaucher, directeur des finances et de l'administration. "Face à cela, nous nous concentrons sur la clientèle de passage locale."

L'entreprise a expliqué face à la presse que la filiale Pause-Café n'avait pu commencer l'exercice 2021 qu'en mai seulement. "Nous avons dû céder cinq points de vente en 2020, passant de 28 à 24 points depuis 2019." Les employés concernés par ces fermetures ont été replacés dans d'autres établissements.

Face à cela, la holding fribourgeoise innove en lançant en 2021 sa propre marque de café "Café 9/38" dont les points de vente seront renommés et repensés aux couleurs de celle-ci, a annoncé Cristina da Silva, directrice de l'expansion et du support opérationnel du groupe. Plus récemment, le 14 avril 2022, le groupe avait lancé un nouveau partenariat avec Migros à Bavois.

En ce qui concerne l'immobilier, Andreas Giesbrecht assure que "le poids de la filiale Parvico va augmenter". "Ce revenu locatif devrait substantiellement s'accroitre en 2022", a-t-il confié à AWP, en rappellant les 50 millions de francs suisses d'investissement notamment dans le Parc de la Fonderie, ensemble de deux tours d'habitation de 153 appartements à Fribourg, "dont un tiers est déjà en location depuis la fin des travaux en février 2022".

Concernant l'impact du conflit en Ukraine, la direction ne se dit touchée qu'indirectement via la hausse des prix de l'essence ou des biens de consommation courante. "L'instabilité et les répercussions des sanctions occidentales prises ne laissent pas présager un retour rapide à la normale."

