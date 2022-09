Villars Holding reprend des couleurs au premier semestre

Genève (awp) - Le groupe diversifié Villars Holding a redressé la barre au premier semestre. Les résultats dépassent les attentes de la direction, notamment dans le commerce de détail, sans toutefois retrouver les chiffres de 2019. Principale ombre au tableau, les bars à café restent lestés par les conséquences de la pandémie.

Le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 33,2% par rapport à la même période un an plus tôt à 34,9 millions de francs suisses, indique le rapport semestriel publié mercredi.

Le résultat d'exploitation (Ebit) s'est établi à 1,2 million de francs suisses. La hausse de 79,3% a été portée par le commerce de détail et l'immobilier. Le groupe a réalisé un bénéfice net de 1,06 million, après 0,45 million.

Les bars à café Pause-Café et Xpresso-Café ont vu leurs recettes rebondir, passant de 0,67 million à 4,4 millions. La base de comparaison avait été sinistrée par les fermetures imposées au secteur de la restauration jusqu'au 30 mai 2021. Freiné par l'obligation pour les clients de présenter un certificat Covid, la performance demeure inférieure à celle du premier semestre 2019, employé comme étalon de référence par la direction.

Les ventes au détail (Restoshop et Suard) ont grimpé de 19,6% à 30,5 millions de francs suisses, mais restent également en-deçà du niveau de référence il y a deux ans.

Dopé par la hausse des prix des carburants, le chiffre d'affaires de Restoshop a enregistré une hausse de 18,9% à 24,5 millions, bien que le nombre de litres de carburant vendus a reculé de 1,3%. "La hausse des prix des carburants n'incite pas les gens à s'arrêter aux stations d'autoroutes, cela s'en ressent sur le taux de fréquentation des 'shops'", relate à l'agence AWP Andreas Giesbrecht, président de Villars Holding. Les magasins ont néanmoins profité des restrictions touchant la restauration avec un rebond des ventes de 13,3%, détaille l'entreprise.

Accélération au 2e semestre

Concernant le manque de matières premières et les problèmes d'approvisionnement touchant nombre de secteurs, le responsable dit ne pas subir de répercussions immédiates. "Les farines utilisées par nos boulangeries sont suisses, donc nous ne souffrons pas de pénurie. Par contre, leurs prix augmentent avec la demande d'autres entreprises, se fournissant habituellement à l'étranger," a souligné le responsable

Côté énergies, l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité pèse sur la société. "La question aujourd'hui porte sur les centres commerciaux et sur la possible révision des loyers par leurs propriétaires," indique le président en précisant que trois points de vente ont déjà été cédés.

La direction se dit confiante de réaliser un second semestre plus fort que le premier, mais ne s'attend toujours pas à retrouver le niveau de 2019.

