Villars S A : Zwischenbericht 2020

RappoRt semestRiel 2020

La crise sanitaire ébranle les résultats opérationnels du groupe

Chiffre d'affaires

-34.6%Résultat d'exploitation (EBIT) -215.4%

MARCHE DES AFFAIRES

Comme nous l'estimions dans notre rapport annuel 2019, toutes les sociétés commerciales du groupe ont été significativement affec- tées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en oeuvre par le Conseil fédéral pour la contenir. En résulte pour le groupe, un chiffre d'affaires consolidé pour le premier semestre 2020 de CHF 28'904'393.- en recul de 34.6% par rapport à 2019, qui se ré- partit de la manière suivante :

Les bars à café (Pause-Café et Xpresso-Café) ont subi une forte baisse de chiffre d'affaires de 41.6% par rapport au premier se- mestre 2019, ce dernier s'élevant à CHF 4'190'161.-. Sans surprise, le secteur de la gastronomie est l'un des plus touchés par la crise sanitaire actuelle qui a contraint tous les bars et restaurants à fermer leurs portes durant presque deux mois. Malgré la réouverture des bars à café le 11 mai 2020, les restrictions imposées par le Conseil fédéral pour contenir le COVID-19 demeurent importantes continuant à péjorer considérablement notre chiffre d'affaires. D'autre part et comme prévu, notre bar à café du centre Midi-Coindet à Vevey a été cédé au 30 avril 2020. Une partie de la baisse du chiffre d'affaires est également imputable aux établissements cédés ou fermés en 2019, à savoir notre bar du centre Boujeau à Bienne fermé le 23 juin 2019 ainsi que celui du centre Plainpalais à Genève le 28 novembre 2019. Notre enseigne au centre Pré des Comtes à Romont, inaugurée le 24 juillet 2019, poursuivait, quant à elle, avant le début de la pandémie, un développement encourageant.

également affectés par le confinement dû au COVID-19, les com- merces de détail (Restoshop et Suard) ont réalisé des ventes de CHF 24'714'232.- en nette baisse de 33.3%. Pour Restoshop, le chiffre d'affaires a reculé de 36.0% s'élevant à CHF 19'924'766.- au premier semestre 2020. Les ventes des magasins se sont réduites de 28.0%. Ce recul s'explique en grande partie par les mesures imposées par le Conseil fédéral, notamment en termes de fermeture provisoire d'établissements et de nombre maximal de clients par magasin, ainsi que par le manque de pendulaires et de touristes étrangers, mais égale- ment par la fermeture du magasin dans le restoroute Rose de la Broye à Estavayer-le-Lac du 17 mars au 11 mai 2020 et de celui du restoroute de Bavois du 19 mars au 1er mai 2020. Les ventes d'essence se sont, quant à elles, contractées, en termes de CHF et de litres, respectivement de 42.9% et de 38.3% par rapport à 2019. Le prix moyen du carburant s'est déprécié de CHF 0.118, soit de 7.4%. Si la pandémie a eu un effet indé- niable et significatif sur ces résultats, ceux-ci s'expliquent également par la cession de cinq enseignes avec stations-service (Collombey-Muraz, Payerne, Crissier, Ittigen, Bern-Schosshalde), représentant un manque de chiffre d'affaires shop avoisinant CHF 1.86 million.

Comme annoncé précédemment, cette opération n'a pas eu d'inci- dence négative sur la rentabilité de la société.

à l'instar des autres sociétés commerciales, les boulangeries Suard ont également subi les effets de la pandémie en enregistrant un chiffre d'affaires en baisse de 19.0%. Comme attendu, les tea-rooms ont le plus souffert de cette crise sanitaire. Seule notre boulangerie de Givisiez avec son concept de «drive» a tiré son épingle du jeu en poursuivant sa progression. Le recul du chiffre d'affaires aurait été plus important sans l'ouverture d'une boulangerie au centre La Jonction à Marly le 22 janvier 2019.

Les projets immobiliers de notre société Parvico SA ont suivi leur cours. Les travaux de construction du « Parc de la Fonderie » à Fri- bourg, débutés en été 2019, comprenant trois immeubles d'habitation dont deux nous appartiendront, devraient se terminer pour l'automne 2021. Ce chantier se développe conformément au calendrier et est, à ce stade, autofinancé.

In fine, le total des produits d'exploitation s'est effondré de 33.1% pour s'établir à CHF 30'796'979.-.

Le résultat d'exploitation (EBIT) de CHF -768'156.- représente un recul de 215.4% par rapport à 2019. Pour minimiser les effets de la crise sanitaire, notre groupe a mis en œuvre les mesures suivantes :

- réduction d'horaire de travail (RHT) pour l'ensemble du personnel des sociétés commerciales;

- diminution des horaires d'ouvertures des établissements Restoshop et Suard ainsi que ceux de Pause-Café (après la réouverture) dans la mesure du possible;

- offre de restauration restreinte pour minimiser les pertes marchandises et les frais de personnel;

- discussions avec les bailleurs afin de trouver une solution équitable entre les parties.

De surcroît, afin de préserver la flexibilité financière du groupe compte tenu des difficultés et incertitudes économiques liées au COVID-19, le Conseil d'administration a annulé, le 22 avril 2020, sa proposition de payer un dividende en 2020 lié aux résultats 2019.

Le groupe enregistre une perte nette par action (hors propres actions) de CHF 8.39 contre un bénéfice par action de CHF 4.04 en 2019.

COMPTE DE RéSULTAT CONSOLIDé résumé 01.01.-30.06.2020 01.01.-30.06.2019 CHF % CHF % % 93.9 44'221'500 96.1 -34.6 5.1 1'575'876 3.4 -0.2 1.0 215'678 0.5 48.2 100.0 46'013'054 100.0 -33.1 102.5 45'347'623 98.6 -30.4 -2.5 665'431 1.4 -215.4 0.3 84'461 0.2 -4.6 -0.5 -148'277 -0.3 6.5 -2.7 601'615 1.3 -240.5 -0.2 -225'433 -0.5 -77.3 0.1 45'489 0.1 -53.5 -2.8 421'671 0.9 -307.6 4.04 % % 32.1 38.7 67.9 61.3 CHF

Chiffre d'affaires

Produits des immeubles de placement Autres produits d'exploitation

Total des produits d'exploitation

Total des charges d'exploitation

Résultat d'exploitation (EBIT)

Produits financiers

Charges financières

Résultat avant impôts, société associée

Impôts sur le bénéfice

Quote-part dans le résultat de la société asso- ciée Lully. 01 SA

RéSULTAT NET

RéSULTAT NET PAR ACTION

BILAN CONSOLIDé résumé

ACTIF

Actifs circulants Actifs immobilisés

30.06.2020

31.12.2019

CHF

35'267'91274'503'150

42'176'74869'102'295

variation

%

30.06.2019

CHF

37.942'431'478

62.167'122'457 TOTAL DE L'ACTIF PASSIF Dettes à court terme Dettes à long terme Fonds étrangers Fonds propres TOTAL DU PASSIF 109'771'062100.0 8'007'316 7.3 8'570'047 7.7 8'337'993 7.6 13'744'673 12.5 13'814'396 12.4 14'594'653 13.3 21'751'989 19.8 22'384'443 20.1 22'932'646 20.9 88'019'073 80.2 88'894'600 79.9 86'621'289 79.1 109'771'062100.0 111'279'043100.0 111'279'043100.0

109'553'935100.0

109'553'935100.0

TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDé résumé

01.01.-30.06.2020 CHF Résultat de la période -875'527 421'671 élimination du bénéfice de la société associée -21'145 -45'489 élimination des amortissements 876'669 917'143 élimination des charges et produits financiers 77'325 63'815 Diminution (+) des actifs circulants 1'031'745 333'665 Diminution (+) / augmentation (-) des actifs de prévoyance 64'770 -156'270 Diminution (-) des fonds étrangers à court terme et comptes de régularisation passif -632'454 -1'035'533 Cash-flow d'exploitation 521'383 499'002 Cash-flow des activités d'investissement -6'240'545 -819'396 Cash-flow des activités de financement -146'309 -983'477 Diminution (-) des liquidités -5'865'471 -1'303'871 Liquidités 01.01. 34'546'848 35'963'961 Liquidités 30.06. 28'681'377 34'660'090 VARIATION DES FONDS PROPRES CONSOLIDéS résumé 2020 2019 CHF CHF Fonds propres au 01.01. 88'894'600 87'034'818 Dividende versé aux actionnaires de CHF 8.- brut par action sur 104'400 actions* - -835'200 Résultat 1er semestre -875'527 421'671 Fonds propres au 30.06. 88'019'073 86'621'289 *Aucun dividende n'est versé sur les propres actions détenues par le groupe Villars Holding.

NOTES RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDéS SEMESTRIELS

1. Principes généraux et normes comptables

Les présents états financiers représentent les comptes consolidés semestriels, non audités, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020. Ils ont été établis conformément aux Swiss GAAP RPC. Les comptes consolidés semestriels 2020 ont été établis en confor- mité à la norme RPC 31 « Recommandation complémentaire pour les sociétés cotées ».

Le rapport semestriel ne comporte pas toutes les informations et notes requises dans le rapport annuel et doit, par conséquent, être consulté conjointement avec les comptes consolidés au 31 décembre 2019.

Chiffre d'affaires

Commerces de détail

Carburants

Marchandises

Bars à café

Immobilier et divers

Autres produits d'exploitation

Commerces de détail

Bars à café Immobilier et divers

EBITDA

Commerces de détail Bars à café Immobilier et divers

EBIT

Commerces de détail Bars à café Immobilier et divers

3. Explications sur le compte de résultat résumé

Les indemnités touchées de l'assurance chômage ont été portées en diminution du total des charges d'exploitation.

PERSPECTIVES POUR

LE DEUXIèME SEMESTRE 2020

à l'instar du premier semestre 2020, les enjeux pour la deuxième par- tie de l'année demeureront les mêmes, à savoir un chiffre d'affaires et une rentabilité sous haute pression, liés à la situation sanitaire ac- tuelle.

La société Pause-Café enregistrera encore un important recul de chiffre d'affaires pour le deuxième semestre principalement lié au COVID-19, recul qui devrait légèrement se ralentir si la situation sanitaire se stabilise avec une reprise progressive des habitudes et de la confiance des consommateurs. Aux fermetures/cessions déjà évoquées plus haut, s'ajouteront celles de l'Xpresso-Café au Simplon Center à Brigue-Glis ainsi que de l'Xpresso-Café aux Entilles Centre à La Chaux-de-Fonds.

Pour nos commerces de détail, les effets de la pandémie sur les ventes devraient s'atténuer au cours du deuxième semestre si la si- tuation sanitaire en Suisse ne se péjore pas en se maintenant à son niveau de fin juillet 2020. Ces effets pèseront davantage sur la société Restoshop, plus dépendante des touristes étrangers et des pen- dulaires. La cession des cinq établissements au cours du premier trimestre 2020 résultera encore en une baisse significative de chiffre d'affaires en 2020 sans péjorer la rentabilité. En ce qui concerne Suard, le chiffre d'affaires du deuxième semestre 2020 devrait recu- ler de manière moins importante que celui du premier semestre. De plus, la société a inauguré mi-août 2020 un nouveau laboratoire de pâtisserie et chocolaterie à la route de la Fonderie à Fribourg, ce qui permettra de regrouper toutes ses activités de production sur le même site.

La crise sanitaire continuera de peser sur les résultats 2020 des so- ciétés opérationnelles et indirectement sur les comptes de Villars Holding sans toutefois pouvoir chiffrer ceux-ci avec exactitude tant l'incertitude demeure sur les discussions en cours avec les bailleurs et sur l'évolution de la pandémie.

Givisiez, le 26 août 2020

VILLARS HOLDING SA

Andreas Giesbrecht, Président

4. événements postérieurs à la clôture

Depuis le 30 juin 2020 et jusqu'au 26 août 2020, date à laquelle le Conseil d'administration a approuvé la publication du présent rap- port, aucun événement susceptible de modifier les valeurs comp- tables des actifs et passifs du groupe ou nécessitant une annonce n'est à signaler.

PERSONNE DE CONTACT