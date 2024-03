Villars Holding SA est un groupe de sociétés basé en Suisse et spécialisé dans trois secteurs : le commerce de détail, la gastronomie et la gestion immobilière. Le secteur du commerce de détail opère par le biais de Restoshop SA, qui exploite des magasins d'alimentation et de proximité, ainsi que des stations-service situées sur les autoroutes suisses ; Alvi-Shop SA, qui travaille en partenariat avec Alimentana Sista Holding et exploite des magasins Aperto, ainsi que Arte Panis, qui s'occupe de boulangerie et de confiserie. Dans le secteur de la gastronomie, elle exploite Pause-Cafe SA, qui gère les bars Pause Cafe et Xpresso-Cafe, situés dans des centres commerciaux en Suisse. Les activités immobilières de la société sont gérées par Villars-Perrier SA, Parvico SA, Fonciere du Centre Payerne SA, Fribourg-Centre B et Parc de la Fonderie.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire