Villeroy & Boch AG, est un fabricant de céramique basé en Allemagne. La société opère à travers deux segments : Salle de bains et bien-être, et Arts de la table. Le segment Salle de bains et bien-être fabrique des articles sanitaires en céramique, des éviers de cuisine en céramique, des meubles de salle de bains, des baignoires et des bacs à douche, des bains à remous, des robinetteries et des accessoires. La gamme de produits comprend également des solutions pour saunas et spas, des équipements de cuisine et des accessoires achetés à des tiers, entre autres. Le segment Arts de la table couvre l'assortiment complet de la vaisselle, du cristal et des couverts, ainsi que les accessoires, les textiles de cuisine et de table et une sélection d'articles cadeaux. Pour les projets sanitaires, les principaux clients de la société sont des architectes, des décorateurs d'intérieur et des planificateurs d'institutions publiques, d'immeubles de bureaux, d'hôtels et de complexes résidentiels, entre autres. Pour les projets de vaisselle, ses principaux clients sont les exploitants d'hôtels et de restaurants.

Secteur Fournitures de construction et installation