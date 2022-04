Vilmorin & Cie : L'hésitation devrait laisser place à la volatilité 29/04/2022 | 16:07 Nicolas Chéron 29/04/2022 | 16:07 achat En cours

Cours d'entrée : 45.05€ | Objectif : 49.4€ | Stop : 42.85€ | Potentiel : 9.66% Les cours de l'action Vilmorin & Cie oscille horizontalement. Cette phase de distribution doit théoriquement laisser place à un retour de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 49.4 €. Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 10.39 pour 2022 et de 8.26 pour 2023, la société fait partie des moins chères du marché.

Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Sous-secteur Culture de légumes, fruits et noix Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. VILMORIN & CIE -18.28% 1 056 COSTA GROUP HOLDINGS LIMITE.. 8.58% 1 084 MISSION PRODUCE, INC. -17.45% 915 APPHARVEST, INC. 10.54% 436 VILLAGE FARMS INTERNATIONAL.. -31.46% 390 ALICO, INC. 7.53% 304 SEEKA LIMITED -1.14% 139

Données financières EUR USD CA 2022 1 542 M 1 622 M - Résultat net 2022 98,9 M 104 M - Dette nette 2022 893 M 940 M - PER 2022 10,4x Rendement 2022 4,21% Capitalisation 1 003 M 1 056 M - VE / CA 2022 1,23x VE / CA 2023 1,16x Nbr Employés - Flottant 29,8% Prochain événement sur VILMORIN & CIE 05/05/22 Q3 2022 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Clôture 43,80 € Objectif de cours Moyen 72,53 € Ecart / Objectif Moyen 65,6% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Sebastien Vidal Chairman & Chief Executive Officer Olivier Falut Chief Financial Officer Marie-Yvonne Charlemagne Independent Director Geraldine Bortlein Independent Director Pascal Viguier Director