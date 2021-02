Vilmorin & Cie : Le titre s'attaque à des niveaux pivots 01/02/2021 | 18:13 Nicolas Chéron 01/02/2021 | 18:13 achat En cours

Cours d'entrée : 53€ | Objectif : 58.4€ | Stop : 49.45€ | Potentiel : 10.19% La valeur Vilmorin & Cie est en phase d'approche d'une résistance importante. La configuration du titre suggère la rupture de ce seuil pivot.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 58.4 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Avec un PER à 14.38 pour l'exercice en cours et 12.69 pour l'exercice 2022, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 44.85 EUR.

Points faibles L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.

Sous-secteur Culture de légumes, fruits et noix Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest.

Données financières EUR USD CA 2021 1 482 M 1 789 M - Résultat net 2021 82,8 M 100,0 M - Dette nette 2021 954 M 1 152 M - PER 2021 14,9x Rendement 2021 2,49% Capitalisation 1 214 M 1 467 M - VE / CA 2021 1,46x VE / CA 2022 1,37x Nbr Employés - Flottant 29,8% Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 58,43 € Dernier Cours de Cloture 53,00 € Ecart / Objectif Haut 39,6% Ecart / Objectif Moyen 10,3% Ecart / Objectif Bas -17,0%