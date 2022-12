ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ANNUELLE 2022

Approbation des comptes de l’exercice 2021-2022, faisant apparaître un résultat net total de 95,4 millions d’euros

Dividende net de 1,60 euro par action, constant en valeur nominale par rapport à l’exercice précédent



Confirmation des objectifs 2022-2023



L’Assemblée Générale Mixte annuelle des Actionnaires de Vilmorin & Cie s’est réunie le vendredi 9 décembre 2022 à Cournon-d’Auvergne (63), sous la présidence de Sébastien VIDAL, Président Directeur Général.

Les Actionnaires ont ainsi eu l’occasion de s’exprimer sur les résolutions soumises à leur approbation et d’échanger sur la stratégie et les perspectives de la Société.

Approbation des résolutions

L’ensemble des résolutions soumises au vote des Actionnaires a été approuvé, à l’exception de la vingtième résolution, qui proposait une délégation de compétence au Conseil d’Administration en vue de réaliser une augmentation du capital social réservée aux salariés. Le Conseil d’Administration n’avait formulé aucune recommandation de vote concernant cette résolution, les salariés disposant par ailleurs d’autres modes d’intéressement aux résultats.

Approbation des comptes de l’exercice 2021-2022

L’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires a approuvé les comptes de l’exercice 2021-2022. Ceux-ci font ressortir un chiffre d’affaires de 1 587,2 millions d’euros, en progression de 6,2 % à données comparables. Malgré une conjoncture difficile sur le marché des semences potagères tout au long de l’année et l’émergence du conflit russo-ukrainien au cours du second semestre, Vilmorin & Cie a signé de solides performances commerciales et financières. Le résultat opérationnel s’établit à 136,3 millions d’euros et le résultat net total, en hausse de 2,0 millions d’euros par rapport à 2020-2021, s’élève à 95,4 millions d’euros. Il s’agit du résultat net le plus élevé depuis 2012-2013.



Un dividende de 1,60 euro par action, confirmant la politique de distribution des résultats

L’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires a fixé le montant du dividende à 1,60 euro par action, lequel correspond à un taux de distribution de 39,8 %, stable par rapport à 2020-2021. Constant en valeur nominale par rapport à l’exercice précédent, le dividende marque la volonté de Vilmorin & Cie de poursuivre sa politique en matière de distribution des résultats, malgré un contexte général fortement perturbé.

Le détachement du dividende interviendra le 13 décembre 2022 et sa mise en paiement sera effective au 15 décembre 2022.



Ratification de la nomination provisoire d’Éric GRELICHE, en tant qu’Administrateur

L’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires a ratifié la nomination provisoire, en qualité d’Administrateur, d’Éric GRELICHE, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2023.

Administrateur du Groupe Limagrain depuis 2005, Éric GRELICHE a exercé plusieurs mandats au sein de différentes branches du Groupe. Actuellement, il est Vice-Président du Groupe Limagrain et Président de la branche Semences de Grandes Cultures.

Ratification de la nomination provisoire de Pierre-Antoine RIGAUD, en tant qu’Administrateur

L’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires a ratifié la nomination provisoire, en qualité d’Administrateur, de Pierre-Antoine RIGAUD, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2024.

Administrateur du Groupe Limagrain depuis 2016, Pierre-Antoine RIGAUD a exercé plusieurs mandats au sein de différentes branches du Groupe. Actuellement, il est Vice-Président du Groupe Limagrain et Président de la branche Semences Potagères.

Renouvellement du mandat d’Administratrice indépendante de Marie-Yvonne CHARLEMAGNE

L’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires a renouvelé le mandat d’Administratrice indépendante de Marie-Yvonne CHARLEMAGNE, pour une durée de trois années venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2025.



Confirmation des objectifs 2022-2023

Malgré des conditions de marché qui devraient rester incertaines et fluctuantes, Vilmorin & Cie a confirmé, au cours de l’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires, ses objectifs pour l’exercice 2022-2023 :

une progression du chiffre d’affaires consolidé comprise entre 6 % et 8 % 1 , hors impact positif de la loi EGalim (lequel sera cependant neutre sur le niveau de résultat opérationnel) 2 ;

, hors impact positif de la loi EGalim (lequel sera cependant neutre sur le niveau de résultat opérationnel) ; un taux de marge opérationnelle courante d’au moins 8 %, lequel prendra en compte un effort de recherche d’un niveau similaire (en pourcentage de chiffre d’affaires) à celui des deux précédents exercices et réparti de façon équilibrée entre les Semences Potagères et les Semences de Grandes Cultures ;

une contribution des sociétés mises en équivalence – principalement AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), Seed Co (Afrique. Grandes Cultures), AGT (Australie. Grandes Cultures) et Hengji Limagrain (Chine. Grandes Cultures) – à minima égale à celle de l’exercice 2021-2022.

Il est rappelé qu’à l’issue du premier trimestre de l’exercice 2022-2023, Vilmorin & Cie a enregistré un chiffre d’affaires de 331,9 M€, en progression de 23,7 % à données comparables3.



Prochains rendez-vous



Mardi 13 décembre 2022

Détachement du dividende







Jeudi 15 décembre 2022

Mise en paiement du dividende







Mardi 28 février 2023

Publication du chiffre d’affaires et des résultats semestriels 2022-2023*







Mercredi 3 mai 2023

Publication du chiffre d’affaires à la fin du 3e trimestre 2022-2023*







Lundi 31 juillet 2023

Publication du chiffre d’affaires annuel 2022-2023*







Mercredi 11 octobre 2023

Publication des résultats annuels 2022-2023*







Vendredi 8 décembre 2023

Assemblée Générale des Actionnaires







*Publication après clôture de Bourse.



Dates fournies à titre indicatif et susceptibles de modifications.











Annexe

Glossaire

Données comparables

Les données comparables sont les données reconstituées à périmètre et taux de change constants. Ainsi, les données financières de l’exercice précédent se voient appliquer le taux moyen de l’exercice en cours, ainsi que d’éventuelles évolutions de périmètre, pour être comparables avec les données de l’exercice en cours.

Effort de recherche

L’effort de recherche correspond à la dépense de recherche brute avant immobilisation des frais de recherche et crédit d’impôt recherche.

Marge opérationnelle courante

La marge opérationnelle courante est définie comme la marge opérationnelle comptable, retraitée des impairments et des coûts de restructuration.

1 A données comparables.

2 La loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi EGalim, modifie certains flux de produits entre Vilmorin & Cie et son fournisseur, la Coopérative Limagrain.

3 Cf. communiqué de presse Vilmorin & Cie du 8 novembre 2022.

