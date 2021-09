Semences Potagères : Lancement de la gamme de salades « Experience the leafy choice »

Après 5 ans d'acquisitions et l'intégration de nouvelles familles telles que les épinards et les jeunes pousses, la nouvelle gamme salades de la Business Unit* Vilmorin-Mikado change de dimension. Elle intègre désormais neuf familles de salades et propose près de 500 variétés pour répondre aux besoins de toute la filière à travers le monde.

Les « Leafy » sont des espèces dont l'on consomme les feuilles, généralement crues et en salade. Elles sont classées en quatre catégories : les laitues dites « tête entière » (batavias, salades feuilles de chênes, iceberg, etc.), les épinards, les chicorées (endives, chicorée rouge, frisée, etc.) et les jeunes pousses des laitues et autres espèces (roquette, choux rouge, mâche, etc.).

À travers le lancement de sa gamme de salades signée « Experience the Leafy choice », Vilmorin-Mikado souhaite illustrer la transversalité et l'originalité de son offre, qui propose une réponse adaptée à chaque marché, pour tous les types de culture et habitudes de consommation.

Avec cette nouvelle gamme, Vilmorin-Mikado illustre son expertise mondiale et confirme ainsi sa place parmi les acteurs majeurs de la filière.

Crédits photos © Vilmorin & Cie et ses filiales