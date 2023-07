Vilmorin & Cie est le n° 4 mondial de la recherche, de la production, de la transformation et de la commercialisation de semences potagères et de grandes cultures. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - semences de grandes cultures (51,4%) : semences de céréales à paille (maïs, blé, orge, etc.) et d'oléagineux (tournesol, colza, etc.) ; - semences potagères (45,3%) : à destination des professionnels de l'agroalimentaire (n° 1 mondial des semences potagères pour les professionnels de la production légumière) ; - produits de jardin (3,3%) : semences potagères et florales à destination des amateurs de jardinage, plants, bulbes, produits de traitement des plantes, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : France (14,3%), Europe (43,2%), Amérique (24,9%), Afrique et Moyen Orient (9,6%), Asie et Océanie (8%).

Secteur Pêche et agriculture