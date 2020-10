VILMORIN : LCM a abaissé son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a abaissé son objectif de cours sur Vilmorin de 49 à 44 euros tout en réitérant sa recommandation Neutre. Le semencier a publié des résultats annuels globalement en ligne avec ses attentes et celles du consensus. Les prévisions sont en revanche plus prudentes, observe le bureau d'études. Ce dernier note que le renforcement récent de la BPI au capital (désormais à 5,71% du capital) illustre l'aspect stratégique du dossier et donc le soutien qu'il pourrait potentiellement obtenir si celui-ci se trouvait dans la nécessité de renforcer ses fonds propres.A cet égard, l'analyste évoque l'hypothèse d'une augmentation de capital.