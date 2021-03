VILMORIN : relève ses objectifs annuels

Au terme d’un premier semestre qualifié « d’excellente qualité », Vilmorin & Cie a révisé à la hausse ses objectifs en termes de chiffre d’affaires et de marge opérationnelle courante pour son exercice 2020-2021. Ceux-ci correspondent désormais à une progression du chiffre d’affaires consolidé comprise entre 4 % et 6 % à données comparables, et à un taux de marge opérationnelle courante d’au moins 8 %, intégrant un effort de recherche qui devrait être supérieur à 260 millions d’euros.



En parallèle, le producteur de semences vise une contribution des sociétés mises en équivalence – principalement AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), Seed Co (Afrique. Grandes Cultures) et AGT (Australie. Grandes Cultures) de l'ordre de 22 millions d'euros.



Vilmorin prévient toutefois que " sur le second semestre, l'atteinte de ces objectifs restera pour partie dépendante de la capacité à poursuivre, sur la période la plus importante de l'exercice, le renforcement des positions commerciales, compte tenu notamment des anticipations de ventes constatées au 31 décembre 2020, ainsi que de l'impact final des évolutions monétaires, sur une base de référence atypique, le second semestre de l'exercice 2019-2020 ayant été marqué par l'émergence de la crise sanitaire mondiale ".