Vilmorin & Cie : CONFIRMATION DES MODALITÉS D'ORGANISATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE) DU 11 DÉCEMBRE 2020

Compte tenu de la crise sanitaire en cours et conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020(1), Vilmorin & Cie confirme que l’Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) de la Société se tiendra exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, le vendredi 11 décembre 2020 à 10h00.



Les actionnaires pourront suivre le déroulé de l’Assemblée Générale en direct par téléconférence, selon les modalités suivantes :

- Se connecter par téléphone, en composant le 01 70 71 01 59, suivi du code de confirmation : 50308728#.

- Ou se connecter par internet (recommandé), en recopiant le lien suivant dans un navigateur internet : https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=ACEE6C19-DEC7-4B01-BA6B-D8B738BF4644&LangLocaleID=1036 (ce lien est également indiqué sur le site internet www.vilmorincie.com, dans la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 2020 ; il permettra à la fois la visualisation de la présentation et l’écoute des commentaires associés).

La retransmission sera ensuite maintenue en libre accès sur le site internet www.vilmorincie.com.

Par ailleurs, afin de favoriser le dialogue actionnarial, les actionnaires auront la possibilité de poser des questions pendant l’Assemblée Générale(2).

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 2020 sur le site www.vilmorincie.com.

Les actionnaires sont encouragés à voter soit sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS, soit par correspondance, en utilisant le formulaire de vote. Les modalités de participation à cette Assemblée Générale sont détaillées dans l’avis de convocation, disponible sur le site internet www.vilmorincie.com.

(1) Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19.

(2) Les modalités sont détaillées sur le site www.vilmorincie.com, dans la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 2020. Ce dispositif vient compléter le dispositif légal de questions écrites.

Les questions posées par ce canal n’entrent ni dans le cadre juridique des questions écrites adressées à la Société avant l'Assemblée Générale, ni dans celui des débats en salle ne pouvant exceptionnellement avoir lieu.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS



Vendredi 11 décembre 2020 : Assemblée Générale des Actionnaires

Lundi 14 décembre 2020 : Détachement du dividende

Mercredi 16 décembre 2020 : Mise en paiement du dividende

Mercredi 3 mars 2021(1) : Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2020-2021

Jeudi 6 mai 2021(1) : Chiffre d’affaires à la fin du 3e trimestre 2020-2021

Lundi 2 août 2021(1) : Chiffre d’affaires annuel 2020-2021

Mercredi 13 octobre 2021(1) : Résultats annuels 2020-2021

Dates fournies à titre indicatif et susceptibles de modifications.



(1) Publication post-clôture de Bourse.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE



Olivier FALUT

Directeur Financier

olivier.falut@vilmorincie.com

Valérie MONSÉRAT

Directrice Communication Financière et Relations Investisseurs

valerie.monserat@vilmorincie.com

Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85

www.vilmorincie.com

4e semencier mondial, Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires.

Semencier multi-espèces, Vilmorin & Cie met en marché, chaque année, environ 300 nouvelles variétés, pour répondre aux besoins de toutes les formes d’agriculture dans leur diversité et permettre aux agriculteurs de produire mieux et de produire plus.

Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, coopérative agricole détenue par des agriculteurs français et groupe semencier international, la croissance de Vilmorin & Cie s’appuie sur la recherche et l’internationalisation, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles, sur des marchés mondiaux résilients.

Guidée, depuis ses origines en 1743, par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa performance dans le respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, la persévérance et la coopération.

