Vilmorin & Cie : Lettre aux actionnaires – Janvier 2021

De plus, cet effort doit s'inscrire dans une vision à long terme, compte tenu du temps nécessaire - entre 7 et 10 ans - pour développer une nouvelle semence commerciale.

Enn, il est essentiel de maintenir une organisation très proche des marchés et des clients. C'est la raison pour laquelle le dispositif de Vilmorin & Cie en Semences Potagères s'appuie sur trois Business Units, qui sont complémentaires et possèdent chacune à la fois une vision mondiale et une approche locale des marchés.

Dans le contexte de crise sanitaire, qui n'a pas signicativement impacté l'activité de Vilmorin & Cie mais a permis d'en révéler le caractère stratégique, la Société poursuivra donc son investissement en recherche, gage de son développement futur.

Le Gouvernement français a lancé récemment un plan de relance pour faire face à la crise sanitaire. Ce plan comportant un volet agricole, comment Vilmorin & Cie y contribue-t-elle ?

Le plan de relance du Gouvernement prévoit en effet, sur les 100 milliards d'euros au total, une enveloppe de 1,2 milliard d'euros pour le volet agricole. Dans ce domaine, trois priorités sont visées : le renforcement de la souveraineté alimentaire, l'adaptation au changement climatique et l'accélération de la transition agroécologique.

Les ambitions de Vilmorin & Cie sont complètement en phase avec les orientations de ce plan de relance : la Société propose des solutions durables avec l'objectif de concilier préoccupations environnementales et sécurité alimentaire. En effet, focalisée sur ses savoir-faire de la semence et de l'amélioration des plantes, Vilmorin & Cie crée de nouvelles variétés de semences mieux adaptées aux climats et aux spéci cités de chaque territoire, plus résistantes aux maladies, au stress hydrique mais aussi plus productives, tout en répondant aux besoins de toutes les formes d'agriculture.

Citons l'exemple de la variété de colza LG Architect. Mise au point par Vilmorin & Cie, elle offre une résistance au TuYV, un virus transmis par un puceron et pouvant générer de très fortes chutes de rendement. Cette variété permet ainsi une production plus durable en limitant l'usage de produits de traitement des plantes. LG Architect présente également une résistance à l'égrenage et une génétique forte qui lui confère une bonne résistance au froid et à la sécheresse. Grâce à toutes ces qualités, il s'agit aujourd'hui de la variété de colza la plus cultivée en Europe.

La filière colza a-t-elle un avenir en Europe ?

La crise sanitaire a fait ressortir le caractère stratégique des secteurs de l'alimentation, de l'agriculture mais aussi la question de la souveraineté alimentaire et l'importance de conserver une indépendance quant à la fourniture des productions alimentaires. Cela concerne donc en particulier la lière des huiles alimentaires. Les oléagineux, tant le colza que le tournesol, ont de ce fait clairement un avenir sur le territoire européen.

Rappelons à cet égard que Vilmorin & Cie possède des positions concurrentielles de premier plan en Europe tant sur les semences de colza que sur les semences de tournesol.