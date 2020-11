Vilmorin & Cie : Lettre aux actionnaires – Novembre 2020

STRATÉGIE

VILMORIN & CIE POURSUIT LE DÉPLOIEMENT DE SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

Au cours de l'exercice 2019-2020, Vilmorin & Cie a poursuivi le déploiement de sa stratégie autour de priorités réaffirmées : la recherche, le développement international, les partenariats et les acquisitions ciblées. L'exercice a été marqué par des avancées sur chacun de ces trois fondements stratégiques. Vilmorin & Cie a ainsi été en mesure de consolider ses positions concurrentielles, en tant que 4e semencier mondial et 1er semencier mondial non-agrochimiste.

Les trois fondements de la stratégie de Vilmorin & Cie

1 Un investissement 2 Une forte 3 Une capacité à soutenu et continu internationalisation conjuguer acquisitions en recherche des activités ciblées et partenariats

CONSOLIDATION DE L'EFFORT DE RECHERCHE

La recherche de Vilmorin & Cie vise à mettre au point, dans un délai aussi court que possible, de nouvelles variétés de semences plus performantes, adaptées aux défis agricoles, environnementaux, climatiques et sociétaux : meilleure adaptation aux climats et aux territoires, adéquation aux besoins et cultures (goût, calibre, conservation, etc.), résistance aux maladies, optimisation du rendement, etc. C'est ainsi que la recherche de Vilmorin & Cie permet de conquérir des parts de marché et d'assurer la croissance de demain. La Société continue donc de renforcer son investissement en R&D : il représente 16,7 % de son chiffre d'affaires semences en 2019-2020(1).

Grâce à cet effort de recherche et à l'expertise de ses équipes, Vilmorin & Cie a été en mesure de lancer sur le marché 337 nouvelles variétés de semences au cours de l'exercice. La Société réalise ainsi une part conséquente de son chiffre d'affaires à partir de produits issus de sa propre recherche : en 2019-2020, 96 % du chiffre d'affaires Semences Potagères et plus de 50 % du chiffre d'affaires Semences de Grandes Cultures proviennent de variétés de semences créées par Vilmorin & Cie.