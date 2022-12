Vilmorin & Cie : confirme ses objectifs annuels

L’ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires de Vilmorin & Cie a été approuvé, à l’exception de la vingtième résolution, qui proposait une délégation de compétence au Conseil d’administration en vue de réaliser une augmentation du capital social réservée aux salariés. Le Conseil d’administration n’avait formulé aucune recommandation de vote concernant cette résolution, les salariés disposant par ailleurs d’autres modes d’intéressement aux résultats.L'Assemblée générale mixte des actionnaires a fixé le montant du dividende à 1,60 euro par action, lequel correspond à un taux de distribution de 39,8 %, stable par rapport à 2020-2021. Constant en valeur nominale par rapport à l'exercice précédent, le dividende marque la volonté de Vilmorin & Cie de poursuivre sa politique en matière de distribution des résultats, malgré un contexte général fortement perturbé.Le détachement du dividende interviendra le 13 décembre 2022 et sa mise en paiement sera effective au 15 décembre 2022.Malgré des conditions de marché qui devraient rester incertaines et fluctuantes, Vilmorin & Cie a confirmé à cette occasion ses objectifs pour l'exercice 2022-2023.La société vise une progression du chiffre d'affaires consolidé comprise entre 6 % et 8 %, hors impact positif de la loi EGalim, et un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8 %.