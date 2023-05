Vilmorin & Cie : flambe en Bourse après l'OPA de Limagrain

Vilmorin & Cie, producteur français de semences, a repris la cotation ce matin. Le titre occupe la première place du marché SRD, flambant de 45,41% à 62,60 euros. Le Conseil d'Administration du groupe, qui s'est réuni les 17 et 27 avril derniers, a pris connaissance du projet d'offre publique d'achat simplifiée de son actionnaire de référence Limagrain.



Ce projet d'OPA simplifié vise les 28,78% du capital de la Société qu'il ne détient pas au prix de 62,60 euros par action Vilmorin & Cie, et son intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire dans l'hypothèse où il détiendrait au moins 90 % du capital et des droits de vote de la société à l'issue de l'offre.





Le Conseil d'Administration de Vilmorin & Cie a accueilli favorablement et à l'unanimité le principe de l'offre.



L'offre publique d'achat simplifiée, qui ne sera soumise à aucune autorisation réglementaire ou autre condition, devrait être ouverte à la fin du mois de juin et clôturée d'ici la mi-juillet.



À la demande de la société, la cotation des actions Vilmorin & Cie avait été suspendue le 28 avril pour une reprise prévue ce matin.