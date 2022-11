Vilmorin & Cie : maintient ses objectifs annuels après ses revenus du premier trimestre

Clos au 30 septembre 2022, le chiffre d’affaires consolidé de Vilmorin & Cie du premier trimestre 2022- 2023, correspondant au revenu des activités ordinaires, s’établit à 331,9 millions d’euros, en hausse de 28,5 % à données courantes par rapport à l’exercice précédent. Retraité à données comparables, il affiche une hausse de 23,7 %. Malgré la très belle dynamique constatée à l'issue du premier trimestre, lequel ne représente, en moyenne, que 15 % des ventes annuelles, Vilmorin & Cie continue de se montrer prudent face à des conditions de marché demeurant incertaines.



En effet, les tensions inflationnistes généralisées devraient se poursuivre tout au long de l'exercice 2022-2023.



Son chiffre d'affaires est porté notamment par deux activités principales. Le revenu de la branche Semences Potagères s'établit, pour le premier trimestre de l'exercice, à 105,4 millions d'euros, en hausse de 4% à données courantes et de 0,4% à données comparables.



Le chiffre d'affaires de la branche Semences de Grandes Cultures s'établit à 219,5 millions d'euros, en hausse de 48,1% à données courantes et de 41,9% à données comparables.



Dans ce contexte, la société confirme les objectifs présentés en octobre dernier, lors de la publication de ses résultats annuels. Elle vise une progression du chiffre d'affaires consolidé comprise entre 6 % et 8 %1, hors impact positif de la loi EGalim (lequel sera cependant neutre sur le niveau de résultat opérationnel).



Elle cible un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8 %, lequel prendra en compte un effort de recherche d'un niveau similaire (en pourcentage de chiffre d'affaires) à celui des deux précédents exercices et réparti de façon équilibrée entre les Semences Potagères et les Semences de Grandes Cultures.