Vilmorin & Cie : CHIFFRE D'AFFAIRES ET RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020-2021

CROISSANCE SOUTENUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL AU 31 DÉCEMBRE 2020 : +14 % À DONNÉES COMPARABLES



En moyenne, le chiffre d'affaires du premier semestre ne représente globalement qu'environ un tiers des ventes annuelles de Vilmorin & Cie. Compte tenu de cette forte saisonnalité, les comptes consolidés du premier semestre affichent traditionnellement des résultats fortement négatifs. En millions d'euros 2019-2020 2020-2021 Variation

à données courantes Variation

à données comparables Chiffre d’affaires Semences Potagères

Semences de Grandes Cultures

Produits de Jardin et Holdings



248,4

228,9

13,5



253,1

254,2

18,4



+1,9 %

+11,1 %

+36,5 %



+7,9 %

+19,1 %

+42,4 % Chiffre d’affaires du premier semestre 490,8 525,7 +7,1 % +14,0 %



En millions d'euros 2019-2020 2020-2021 Variation

à données courantes EBITDA 70,9 111,7 +40,8 Résultat opérationnel -46,7 -5,5 +41,2 Résultat mis en équivalence -22,4 -12,0 +10,4 Résultat financier -23,0 -27,3 -4,3 Impôts sur les résultats +28,7 +12,9 -15,8 Résultat net

dont part du groupe -63,4

-61,9 -31,9

-31,9 +31,5

+30,0 Les comptes semestriels consolidés 2020-2021, clos au 31 décembre 2020, ont été arrêtés par le Conseil d’Administration de Vilmorin & Cie dans sa réunion du 3 mars 2021. Les Commissaires aux Comptes ont procédé à un examen limité de cette information financière semestrielle ; leurs conclusions ne comportent aucune réserve ni observation. Les informations financières consolidées sont établies en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards), tel qu’adopté dans l’Union européenne au 31 décembre 2020.

Les principes et méthodes comptables adoptés dans les comptes consolidés semestriels résumés au 31 décembre 2020 sont identiques à ceux utilisés dans les comptes consolidés annuels établis au 30 juin 2020. Aucun changement de méthode comptable ou d’estimation ayant un impact sur les comptes consolidés de Vilmorin & Cie n’a ainsi été pratiqué par Vilmorin & Cie au cours du semestre. CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL : UNE CROISSANCE TRÈS DYNAMIQUE TANT EN SEMENCES POTAGÈRES QU’EN SEMENCES DE GRANDES CULTURES Le chiffre d’affaires consolidé de Vilmorin & Cie du premier semestre 2020-2021, clos au 31 décembre 2020, s’élève à 525,7 millions d’euros, en progression de 7,1 % à données courantes et de 14 % à données comparables. Branche Semences Potagères : un deuxième trimestre de grande qualité Au cours du deuxième trimestre, la branche Semences Potagères réalise un chiffre d’affaires de 148,3 millions d’euros, en croissance de 6 % à données courantes et de 12,2 % à données comparables.

Toutes les Business Units – HM.CLAUSE, Hazera et Vilmorin-Mikado – contribuent à cette très belle performance, marquée par des progressions importantes sur plusieurs espèces stratégiques : la carotte, la tomate, le poivron, le chou-fleur et le haricot. Dans la continuité du premier trimestre, la plupart des zones géographiques enregistrent une solide progression d’activité. La croissance est particulièrement dynamique en Europe ainsi qu’en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, où la hausse du chiffre d’affaires est d’excellent niveau. L’activité progresse également en Asie, même si la croissance est moins marquée que sur les autres territoires. Ce trimestre de grande qualité permet de concrétiser des gains de parts de marché sur plusieurs segments, en particulier la carotte. Il intègre également pour partie des anticipations de commandes, notamment en Europe et en Amérique du Nord, en raison du contexte de crise sanitaire qui a fait craindre à certains clients maraîchers de nouvelles restrictions susceptibles d’affecter la livraison des semences. Au terme du premier semestre, le chiffre d’affaires de la branche Semences Potagères s’établit à 253,1 millions d’euros, en croissance de 1,9 %. Retraité à données comparables, il progresse de 7,9 %. Ce très bon début d’exercice permet désormais d’anticiper un dépassement de l’objectif de croissance pour 2020-2021. Ainsi, Vilmorin & Cie vise désormais une progression de chiffre d’affaires comprise entre 4 % et 5 % à données comparables pour cette activité pour l’exercice 2020-2021, contre au moins 3 % précédemment. Branche Semences de Grandes Cultures : une activité d’excellent niveau au deuxième trimestre Au cours du deuxième trimestre, les Semences de Grandes Cultures affichent un chiffre d’affaires de 133,7 millions d’euros, en progression de 18,6 % à données courantes et de 29,2 % à données comparables. En Europe, Vilmorin & Cie enregistre une progression extrêmement soutenue de l’activité au cours du deuxième trimestre (+24,2 % à données comparables), provenant essentiellement d’une anticipation des ventes de semences de maïs en comparaison au début de campagne de l’exercice précédent, qui était de plus particulièrement tardif. Conséquence directe des difficultés rencontrées cette année en termes de production de semences sur le marché européen en raison des conditions climatiques, les agriculteurs ont été soucieux de sécuriser au plus tôt leurs approvisionnements.

Au-delà de ces ventes précoces, les carnets de commandes progressent par rapport à l’an dernier, alors que les surfaces cultivées en maïs devraient légèrement baisser.

Quant aux carnets de commandes pour la campagne de semences de tournesol, ils sont bien orientés, en particulier en Russie, dans un contexte de hausse attendue des surfaces consacrées à cette espèce. Par ailleurs, Vilmorin & Cie a enregistré de nouveau cette année une excellente campagne de semences de colza. En dépit de la baisse significative des surfaces consacrées à cette culture, la progression des ventes est remarquable. Vilmorin & Cie, qui a ainsi gagné d’importantes parts de marché, se positionne désormais clairement comme le numéro un européen sur cette espèce.

Quant à la première partie de la campagne de semences de céréales à paille (blé, orge), elle enregistre un retrait des ventes, alors que les ventes de semences de fourragères, qui complètent l’offre commerciale en Europe, sont en hausse. En Amérique du Sud, le chiffre d’affaires est en très forte croissance à fin décembre, tant au Brésil qu’en Argentine.

Au Brésil, les ventes de semences de maïs enregistrent une progression soutenue : après une première campagne en maïs (safra) de qualité, la seconde campagne (safrinha) est également très bien orientée, au sein de marchés agricoles qui restent dynamiques et marqués par un contexte de hausse des surfaces cultivées. Quant aux ventes de semences de soja, elles sont stables par rapport à l’an dernier : l’augmentation des prix, dans des conditions de marché favorables, compense le recul des volumes commercialisés, qui avaient connu une hausse importante l’an dernier.

Enfin, en Argentine, Vilmorin & Cie signe une très bonne campagne de maïs, avec une croissance soutenue des volumes commercialisés, dans la continuité du premier trimestre, traduisant des gains de parts de marché. Sur les autres zones de développement, l’activité est en forte hausse en Afrique du Sud, concrétisant les opérations récentes de développement de Vilmorin & Cie dans le pays, avec la création de la joint-venture Limagrain Zaad South Africa1. Cette performance s’appuie également sur des conditions de semis favorables, après plusieurs années impactées par la sécheresse. En Asie, les ventes sont en recul, en raison de la baisse des ventes en Inde sur une base de référence élevée, et en dépit de la belle croissance de l’activité en Asie du Sud-Est. En conséquence, le chiffre d’affaires de la branche Semences de Grandes Cultures s’élève pour le premier semestre à 254,2 millions d’euros, en progression de 11,1 % à données courantes et de 19,1 % à données comparables par rapport au premier semestre 2019-2020.

Sur ces bases, et compte tenu d’une activité particulièrement dynamique au premier semestre, bien qu’intégrant de manière significative des anticipations en Europe, Vilmorin & Cie réajuste son objectif de progression de son chiffre d’affaires Semences de Grandes Cultures pour l’exercice 2020-2021 et vise désormais une croissance comprise entre 5 % et 6 % à données comparables par rapport à l’exercice précédent, contre au moins 3 % visé précédemment. Par ailleurs, concernant les sociétés mises en équivalence : Sur le marché nord-américain, le début de la campagne commerciale de semences de maïs et de soja est en légère croissance à données comparables en comparaison au 31 décembre 2019. Les perspectives pour la campagne commerciale 2021 sont correctement orientées, en dépit du retrait actuel des carnets de commandes en maïs, dans un contexte de quasi-stabilité attendue des surfaces de maïs.

Sur le marché africain, Seed Co affiche une croissance robuste de ses ventes sur l’ensemble de ses marchés2. FORTE AMÉLIORATION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS, DIRECTEMENT LIÉE À LA PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ AINSI QU’À LA MAÎTRISE DES CHARGES OPÉRATIONNELLES Après prise en compte des coûts de destruction et de dépréciation des stocks, la marge sur coûts des ventes s’établit à 279,9 millions d’euros et représente 53,2 % du chiffre d’affaires total, en augmentation de 1,2 point par rapport au premier semestre de l’exercice précédent ; elle bénéficie principalement, sur ce semestre, de la hausse des marges en Semences Potagères et sur l’activité Produits de Jardin. Les charges opérationnelles nettes s’établissent à 285,4 millions d’euros, en baisse significative de 16,6 millions d’euros à données courantes par rapport au premier semestre de l’exercice 2019-2020, dans le contexte de la continuation de la crise sanitaire (frais de déplacements, événements commerciaux, etc.), qui n’avait en revanche pas impacté le premier semestre de l’exercice précédent. 1 Cf. communiqué de presse Vilmorin & Cie publié le 3 août 2020.

2 À l’issue du premier semestre (au 30 septembre 2020). Les publications financières de Seed Co sont disponibles sur le site Internet : www.seedcogroup.com. En conséquence, le résultat opérationnel semestriel fait apparaître une perte limitée à 5,5 millions d’euros au 31 décembre 2020, en forte amélioration de 41,2 millions d’euros par rapport à la perte du premier semestre 2019-2020 ; la marge opérationnelle, traditionnellement négative à l’issue du premier semestre, s’établit à -1,0 %, contre -9,5 % au 31 décembre 2019. La contribution en résultat des sociétés mises en équivalence, comprenant notamment AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures) et Seed Co (Afrique. Grandes Cultures), s’établit à la fin du premier semestre 2020-2021 à -12,0 millions d’euros, contre -22,4 millions d’euros au premier semestre de l’exercice précédent, incluant notamment un profit de 6,4 millions d’euros au titre de la quote-part de résultat de la société Seed Co Limited (Zimbabwe), impactée favorablement par les retraitements d’hyperinflation. Le résultat financier affiche une charge nette de 27,3 millions d’euros contre 23 millions d’euros au 31 décembre 2019. Il enregistre en particulier cette année une amélioration du coût du financement de 4,2 millions d’euros, liée notamment au remboursement de certaines dettes et aux impacts de la crise sanitaire sur les taux d’intérêt et les cours des devises dans certains pays. Il intègre en outre une dégradation des autres produits et charges financiers de 8,5 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent, du fait notamment d’une dégradation des opérations et positions de change. L’impôt sur les résultats fait ressortir au 31 décembre 2020 un produit d’impôt pour un montant net de 12,9 millions d’euros, en baisse de 15,8 millions d’euros par rapport à l’an passé, en lien avec l’évolution du résultat. Ainsi, le résultat net semestriel affiche une perte à hauteur de 31,9 millions d’euros, attribuable en totalité à la part du groupe, et en amélioration de 31,5 millions d’euros par rapport au premier semestre de l’exercice 2019-2020.



À fin décembre 2020, la structure bilancielle est naturellement fortement influencée par la saisonnalité du cycle annuel d’activité.

Net de la trésorerie et équivalents de trésorerie (227,8 millions d’euros), l’endettement financier s’élève à 1 196,7 millions d’euros, dont une part non courante de 843,2 millions d’euros.

Les capitaux propres - part du groupe s’établissent à 1 090,3 millions d’euros et les intérêts minoritaires à 27 millions d’euros. ACTUALITÉS : Gouvernance : Géraldine BÖRTLEIN devient Administratrice de Vilmorin & Cie Le Conseil d’Administration de Vilmorin & Cie du 3 mars 2021 a coopté Géraldine BÖRTLEIN en qualité d’Administratrice indépendante, en remplacement de Claude RAYNAUD1, qui a fait part de son souhait de démissionner de son mandat d’Administrateur de Vilmorin & Cie. Géraldine BÖRTLEIN est diplômée de Centrale Paris, avec une spécialisation en bioingénierie, et Docteur en biochimie-pharmacologie. Elle a co-fondé Alcimed, société de conseil en innovation et développement de nouveaux marchés, en 1993. Depuis cette date, elle codirige la société et bénéficie de ce fait d’une expérience de près de 30 ans dans des secteurs de haute technologie. Elle est également Vice-Présidente de l’Association des Conseils en Innovation. 1 Pour la durée restant à courir du mandat de Claude RAYNAUD, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2021. Claude RAYNAUD était Administrateur de Vilmorin & Cie depuis 2018.

Vilmorin & Cie et Sofiprotéol consolident leur partenariat stratégique dédié à l’activité Semences de Grandes Cultures en Europe



Vilmorin & Cie annonce le renforcement des fonds propres de sa Business Unit Limagrain Europe, avec l’appui de Sofiprotéol, société de financement et de développement, filiale du groupe Avril, engagée auprès des entreprises du monde agro-industriel et agroalimentaire. Actionnaire minoritaire historique de Limagrain Europe, Sofiprotéol accroît en effet sa participation dans le capital de la société Limagrain Europe SAS à hauteur de 25 millions d’euros.

Cet investissement est réalisé au travers de la cession par Vilmorin & Cie de titres existants, ainsi que de l’émission, par Limagrain Europe, d’obligations remboursables en actions.

Au travers de cet engagement de long terme, Vilmorin & Cie et Sofiprotéol consolident leur partenariat stratégique, avec l’objectif commun d’accélérer le développement de Limagrain Europe, grâce notamment à la poursuite de l’investissement en recherche, tout en renforçant durablement ses solides positions concurrentielles sur le continent. Cette opération intervient alors qu’une première recomposition du capital de la société Limagrain Europe SAS avait été finalisée en fin d’exercice 2019-2020. Vilmorin & Cie avait alors renforcé sa participation dans Limagrain Europe SAS, en acquérant les intérêts minoritaires précédemment détenus par Verneuil Agro Financement, société holding de participation contrôlée par des coopératives françaises. Rappelons que Limagrain Europe est la Business Unit qui regroupe l’ensemble des activités Semences de Grandes Cultures de Vilmorin & Cie en Europe. Acteur majeur sur ce marché, Limagrain Europe propose aux agriculteurs un large portefeuille d’espèces et bénéficie de positions concurrentielles de tout premier plan sur ses espèces principales (maïs, céréales à paille, tournesol et colza). PERSPECTIVES 2020-2021 : RÉVISION À LA HAUSSE DES OBJECTIFS DE CROISSANCE D’ACTIVITÉ ET DE TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE Au terme d’un premier semestre 2020-2021 d’excellente qualité, Vilmorin & Cie poursuit la concrétisation de ses objectifs stratégiques : en Semences Potagères, Vilmorin & Cie consolide son leadership mondial, grâce à une performance commerciale de très bon niveau, qui se matérialise sur la plupart des zones géographiques et des espèces stratégiques ;

en Semences de Grandes Cultures, Vilmorin & Cie signe des avancées qui sont parfaitement en ligne avec ses ambitions en Amérique du Sud et conclut une belle première partie d’exercice en Europe, avec notamment l’atteinte de la première position européenne en semences de colza ;

enfin, l’activité Produits de Jardin confirme sa très bonne orientation, grâce en particulier au dynamisme de la marque Vilmorin, au terme d’une première partie d’exercice qui reste cependant atypique compte tenu des évolutions des habitudes de consommation liées à la crise sanitaire. Toutefois, le premier semestre est également marqué par le manque partiel de visibilité et les incertitudes liés au contexte sanitaire, entraînant des anticipations de ventes et de commandes tant sur les activités Semences Potagères que Semences de Grandes Cultures. Il intègre en outre des impacts monétaires qui devraient perdurer sur la seconde partie de l’exercice. Dans ce contexte, au regard des résultats du premier semestre, tels que commentés précédemment et sur la base des informations disponibles à ce jour, Vilmorin & Cie révise à la hausse ses objectifs en termes de chiffre d’affaires et de marge opérationnelle courante pour l’exercice 2020-2021. Ceux-ci correspondent désormais à une progression du chiffre d’affaires consolidé comprise entre 4 % et 6 % à données comparables, et à un taux de marge opérationnelle courante d’au moins 8 %, intégrant un effort de recherche qui devrait être supérieur à 260 millions d’euros. Vilmorin & Cie vise enfin une contribution des sociétés mises en équivalence – principalement AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), Seed Co (Afrique. Grandes Cultures) et AGT (Australie. Grandes Cultures) de l’ordre de 22 millions d’euros. Sur le second semestre, l’atteinte de ces objectifs restera pour partie dépendante de la capacité à poursuivre, sur la période la plus importante de l’exercice, le renforcement des positions commerciales, compte tenu notamment des anticipations de ventes constatées au 31 décembre 2020, ainsi que de l’impact final des évolutions monétaires, sur une base de référence atypique, le second semestre de l’exercice 2019-2020 ayant été marqué par l’émergence de la crise sanitaire mondiale. Retrouvez la présentation du chiffre d’affaires et des résultats semestriels sur le site www.vilmorincie.com , en page d’accueil. PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Jeudi 11 mars 2021 : Dépôt à l’AMF de l’amendement au document d’enregistrement universel 2019-2020

Jeudi 6 mai 2021(1) : Chiffre d’affaires à la fin du 3e trimestre 2020-2021

Lundi 2 août 2021(1) : Chiffre d’affaires annuel 2020-2021

Mercredi 13 octobre 2021(1) : Résultats annuels 2020-2021

Vendredi 10 décembre 2021 : Assemblée Générale des Actionnaires



Dates fournies à titre indicatif et susceptibles de modifications.

(1) Publication post-clôture de Bourse. POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Olivier FALUT

Directeur Financier

olivier.falut@vilmorincie.com Valérie MONSÉRAT

Directrice Communication Financière et Relations Investisseurs

valerie.monserat@vilmorincie.com Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85

www.vilmorincie.com 4e semencier mondial,

Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires. Semencier multi-espèces, Vilmorin & Cie met en marché, chaque année, environ 300 nouvelles variétés, pour répondre aux besoins de toutes les formes d’agriculture dans leur diversité et permettre aux agriculteurs de produire mieux et de produire plus. Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, coopérative agricole détenue par des agriculteurs français et groupe semencier international, la croissance de Vilmorin & Cie s’appuie sur la recherche et l’internationalisation, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles, sur des marchés mondiaux résilients. Guidée, depuis ses origines en 1743, par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa performance dans le respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, la persévérance et la coopération. ANNEXE 1 : CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2020-2021

ET ÉVOLUTION PAR TRIMESTRE ET PAR BRANCHE En millions d'euros 2019-2020 2020-2021 Variation

à données courantes Variation

à données comparables Dont : Impact

devises Effet périmètre Premier trimestre 231,9 234,4 +1,1 % +6,7 % -12,2 -0,2 Semences Potagères 108,6 104,8 -3,5 % +2,2 % -6,1 0,0 Semences

de Grandes Cultures 116,1 120,5 +3,8 % +9,5 % -6,0 0,0 Produits de Jardin

et Holdings 7,3 9,1 +24,9 % +28,7 % -0,1 -0,2 Deuxième trimestre 258,9 291,4 +12,6 % +20,6 % -17,1 -0,2 Semences Potagères 139,8 148,3 +6,0 % +12,2 % -7,7 0,0 Semences

de Grandes Cultures 112,8 133,7 +18,6 % +29,2 % -9,3 0,0 Produits de Jardin

et Holdings 6,2 9,4 +50,2 % +58,9 % -0,1 -0,2 Premier semestre 490,8 525,7 +7,1 % +14,0 % -29,3 -0,4 Semences Potagères 248,4 253,1 +1,9 % +7,9 % -13,8 0,0 Semences

de Grandes Cultures 228,9 254,2 +11,1 % +19,1 % -15,3 0,0 Produits de Jardin

et Holdings 13,5 18,4 +36,5 % +42,4 % -0,2 -0,4 ANNEXE 2 :

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2020 En millions d'euros 31.12.20 31.12.19 ■ Revenus des activités ordinaires 525,7 490,8 Coût des ventes - 245,8 - 235,5 Frais marketing et commerciaux - 89,5 - 100,4 Frais de recherche et développement - 104,7 - 107,8 Frais généraux et administratifs - 92,3 - 97,3 Autres produits et charges opérationnels 1,1 3,5 ■ Résultat opérationnel - 5,5 - 46,7 Quote-part dans les résultats des entreprises

mises en équivalence - 12,0 - 22,4 Coût du financement - 12,7 - 16,9 Autres produits et charges financiers - 14,6 - 6,1 Impôts sur les résultats 12,9 28,7 ■ Résultat des activités poursuivies - 31,9 - 63,4 ■ Résultat des activités abandonnées - - ■ Résultat de la période - 31,9 - 63,4 > Dont attribuable aux propriétaires de la société - 31,9 - 61,9 > Dont attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle - - 1,5 Résultat des activités poursuivies par action

- attribuable aux propriétaires de la société - 1,39 - 2,70 Résultat des activités abandonnées par action

- attribuable aux propriétaires de la société - - Résultat de la période par action

- attribuable aux propriétaires de la société - 1,39 - 2,70 Résultat dilué des activités poursuivies par action

- attribuable aux propriétaires de la société - 1,39 - 2,62 Résultat dilué des activités abandonnées par action

- attribuable aux propriétaires de la société - - Résultat dilué de la période par action

- attribuable aux propriétaires de la société - 1,39 - 2,62

ANNEXE 3 : ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL En millions d'euros 31.12.20 31.12.19 Résultat de la période - 31,9 - 63,4 Variation des écarts de conversion - 66,7 - 7,8 Variation de juste valeur des titres de participations non consolidés - - Variation de juste valeur des instruments financiers 2,0 - Effet d’impôt - - Eléments recyclables en résultat - 64,7 - 7,8 Variation de juste valeur des instruments financiers - - Pertes et gains actuariels - 2,4 - 3,9 Effet impôt 0,3 0,8 Eléments non recyclables en résultat - 2,1 - 3,1 Autres éléments du résultat global de la période net d’impôt - 66,8 - 10,9 Résultat global de la période - 98,7 - 74,3 > Dont attribuables aux propriétaires de la société - 98,3 - 72,7 > Dont attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle - 0,4 - 1,6 ANNEXE 4 :

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE Actif En millions d'euros 31.12.20 30.06.20 Goodwill 422,7 434,9 Autres immobilisations incorporelles 729,8 737,7 Immobilisations corporelles 276,5 288,9 Droits d'utilisation des actifs loués 58,2 63,2 Actifs financiers non courants 30,8 34,5 Participations mises en équivalence 318,2 349,9 Impôts différés 31,4 24,9 ■ Total des actifs non courants 1 867,6 1 934,0 Stocks 699,9 528,7 Clients et autres débiteurs 495,0 494,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 227,8 235,2 ■ Total des actifs courants 1 422,7 1 258,0 Total de l’actif 3 290,3 3 192,0

Passif En millions d'euros 31.12.20 30.06.20 Capital social 349,5 349,5 Réserves et résultats 740,8 865,3 ■ Capitaux propres attribuables aux

propriétaires de la société 1 090,3 1 214,8 ■ Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 27,0 15,0 ■ Capitaux propres de l'ensemble consolidé 1 117,3 1 229,8 Provisions pour avantages au personnel 69,4 69,1 Dettes financières non courantes 843,2 600,0 Obligations locatives non courantes 42,2 46,2 Impôts différés 88,1 93,1 ■ Total des passifs non courants 1 042,9 808,4 Autres provisions 20,7 18,3 Fournisseurs et autres créditeurs 476,1 513,1 Produits différés 29,3 29,3 Dettes financières courantes 585,2 572,9 Obligations locatives courantes 18,8 20,2 ■ Total des passifs courants 1 130,1 1 153,8 Total du passif 3 290,3 3 192,0

ANNEXE 5 : VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS En millions d'euros Attribuables aux propriétaires de la société Participa- tions ne donnant pas le contrôle Total Capital Primes Résultat et autres réserves Réserves de conversion Total 01.07.19 349,5 300,6 642,0 - 58,8 1 233,3 87,9 1 321,2 Autres éléments du résultat global net d’impôt - - - 8,1 - 37,6 - 45,7 - 1,4 - 47,1 Résultat net - - 66,2 - 66,2 1,3 67,5 Résultat global de l'exercice - - 58,1 - 37,6 20,5 - 0,1 20,4 Variation des titres auto-détenus - - - - - - - Dividendes versés - - - 31,0 - - 31,0 - 1,1 - 32,1 Variations de périmètre - - - - - - - Variation de capital de la société mère - - - - - - - Variation de capital des filiales - - - 3,9 - - 3,9 0,7 - 3,2 Variation des parts d’intérêts - - 3,4 - 3,3 - 72,3 - 69,0 Obligations remboursables en

actions - - - - - - - Impact des ajustements en monnaie hyperinflationniste - - 2,3 - 2,3 - 2,3 Impact des ajustements liés au changement de monnaie fonctionnelle - - - 9,6 - - 9,6 - 0,1 - 9,7 Reclassements - - 0,3 - 0,3 - - - Autres - - - 0,1 - - 0,1 - - 0,1 30.06.20 349,5 300,6 661,4 - 96,7 1 214,8 15,0 1 229,8 Autres éléments du résultat global net d’impôt (1) - - - 0,1 - 66,3 - 66,4 - 0,4 - 66,8 Résultat net - - - 31,9 - - 31,9 0,0 - 31,9 Résultat global de la période - - - 32,0 - 66,3 - 98,3 - 0,4 - 98,7 Variation des titres auto-détenus - - 0,1 - 0,1 - 0,1 Dividendes versés - - - 22,9 - - 22,9 - 0,2 - 23,1 Variations de périmètre - - - - - 7,3 7,3 Variation de capital de la société mère - - - - - - - Variation de capital des filiales - - - - - - - Variation des parts d’intérêts - - - 3,1 1,8 - 1,3 5,4 4,1 Obligations remboursables en

actions - - - - - - - Impact des ajustements en monnaie hyperinflationniste - - - 1,5 - 0,2 - 1,7 - - 1,7 Reclassements - - - - - - - Autres - 0,4 - - 0,4 - 0,1 - 0,5 31.12.20 349,5 300,6 601,6 - 161,4 1 090,3 27,0 1 117,3 (1) La variation des réserves de conversion inclut un impact de - 45,3 millions d’euros lié à l’évolution du cours du dollar américain. ANNEXE 6 : GLOSSAIRE Données comparables Les données comparables sont les données reconstituées à périmètre et taux de change constants. Les données financières de 2019-2020 se voient donc appliquer le taux moyen de l’exercice 2020-2021, ainsi que d’éventuelles évolutions de périmètre, pour être comparables avec les données de l’exercice 2020-2021. L’évolution du périmètre de consolidation provient de la cession des activités de la branche Produits de Jardin en Turquie, finalisée en fin d’exercice 2019-2020. Données courantes Les données courantes sont les données aux taux de change historiques de la période et ne tenant pas compte d’effet périmètre. EBITDA L’EBITDA est défini comme le résultat opérationnel auquel s’ajoutent les dotations aux amortissements et pertes de valeur. Endettement financier

L’endettement financier correspond aux dettes financières moins la trésorerie et équivalents de trésorerie. Effort de recherche L’effort de recherche correspond à la dépense de recherche brute avant immobilisation des frais de recherche et crédit d’impôt recherche. Marge opérationnelle courante La marge opérationnelle courante est définie comme la marge opérationnelle comptable, retraitée des impairments et des coûts de restructuration. Pièce jointe CP_resultats_semestriels_20_21_fr

