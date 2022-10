Vilmorin & Cie : vise un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8 % sur le nouvel exercice

Le résultat net de Vilmorin & Cie s’élève à 95,4 millions d’euros sur l’exercice 2021/2022, clos fin juin, en progression de 2 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent. Il s’agit du résultat net le plus élevé depuis l’exercice 2012-2013. En part du groupe, il est ressorti à 92,2 millions d’euros, en repli de 0,1 million d’euros. Le résultat opérationnel consolidé du semencier s'élève à 136,3 millions d'euros, en hausse par rapport à l'exercice précédent (127,4 millions d'euros) sur l'ensemble des activité semences, y compris l'activité Produits de Jardin.



Il fait ressortir un taux de marge opérationnelle courante de 8,6 %, en léger retrait de 0,3 point par rapport à l'exercice 2020-2021.



Son chiffre d'affaires consolidé, correspondant au revenu des activités ordinaires, s'élève pour l'exercice 2021-2022 à 1,59 millard d'euros, en hausse de 7,5 % à données courantes et de 6,2 % à données comparables par rapport à 2020-2021. Dans un contexte général pourtant déstabilisé par le conflit russo-ukrainien, Vilmorin & Cie parvient à dépasser l'objectif de croissance de son chiffre d'affaires consolidé tel que révisé à l'issue du troisième trimestre de l'exercice (soit une croissance d'environ 5 % à données comparables).



Par rapport à l'exercice précédent, la structure bilancielle au 30 juin 2022 est marquée par une baisse du rapport de l'endettement net aux capitaux propres (soit un gearing de 61 %, contre 65 % au 30 juin 2021). Le ratio de levier au 30 juin 2022 s'élève, quant à lui, à 2,3x contre 2,4x au 30 juin 2021 et traduit une amélioration de la capacité de désendettement du Groupe.



Pour l'exercice 2022-2023, Vilmorin & Cie se fixe l'objectif d'atteindre une progression de son chiffre d'affaires consolidé comprise entre 6 % et 8 %6, hors impact positif de la loi EGalim sur le chiffre d'affaires (lequel sera cependant neutre sur le niveau de résultat opérationnel).



La société vise un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8 %, impacté par l'évolution du mix de ses activités au profit des Semences de Grandes Cultures. Ce taux prendra en compte un effort de recherche d'un niveau similaire, en pourcentage de chiffre d'affaires, à celui des deux précédents exercices, et réparti de façon équilibrée entre les Semences Potagères et les Semences de Grandes Cultures.



Un dividende de 1,60 euro par action, stable par rapport à celui de l'exercice précédent, sera proposé cette année. Celui-ci correspond à un taux de distribution de 39,8 %. Le détachement du dividende interviendra le 13 décembre 2022 et sa mise en paiement sera effective au 15 décembre 2022.