Vilmorin : relèvement des objectifs annuels

Vilmorin & Cie révise à la hausse ses objectifs pour l'exercice 2020-21, tablant désormais sur une progression du chiffre d'affaires entre 4 et 6% à données comparables, et un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8%.



Sur son premier semestre 2020-21, le semencier a essuyé une perte nette part du groupe de 31,9 millions d'euros, presque divisée par deux en comparaison annuelle, tandis que sa marge opérationnelle courante est passée de -9,5% à -1% d'une année sur l'autre.



Vilmorin & Cie affiche un chiffre d'affaires semestriel de 525,7 millions d'euros, en progression de 7,1% (+14% à données comparables), 'croissance très dynamique tant en semences potagères qu'en semences de grandes cultures'.



