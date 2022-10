Vilmorin : stabilité du résultat net annuel

Vilmorin publie au titre de son exercice 2021-22 (clos fin juin) un résultat net part du groupe stable à 92,2 millions d'euros, et un taux de marge opérationnelle courante de 8,6%, en léger retrait de 0,3 point par rapport à 2020-21.



Le chiffre d'affaires annuel du semencier s'est monté à près de 1,59 milliard d'euros, en hausse de 7,5% dont 6,2% à données comparables, performance supérieure à sa dernière prévision dans un contexte pourtant déstabilisé par le conflit russo-ukrainien.



Un dividende stable à 1,60 euro par action sera proposé cette année. Pour l'exercice 2022-23, Vilmorin vise une progression de son chiffre d'affaires entre 6 et 8%, hors impact positif de la loi EGalim, et un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.