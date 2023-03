Memphis va publier d'autres vidéos et enregistrements dans l'affaire du meurtre de Tyre Nichols

La ville rendra ces documents publics dans l'après-midi sur sa page Vimeo, a déclaré Jennifer Sink, directrice juridique de Memphis, à une commission du conseil municipal mardi. La ville rendra également publics les documents relatifs aux enquêtes administratives menées sur le meurtre du jeune homme de 29 ans, a-t-elle précisé.

Mme Sink a indiqué que le nouveau matériel comprenait 20 heures de vidéo, mais n'a pas décrit ce qu'il montrait. Quatre vidéos plus courtes publiées précédemment par la ville n'ont pas révélé ce qui a conduit au contrôle routier du 7 janvier ni fait la lumière sur ce que les pandores qui ont répondu à l'incident ont été informés par les officiers présents sur les lieux.

La brutalité des images déjà rendues publiques a transformé Nichols, décrit par ses amis comme un skateur affable et un étudiant en photographie, également père d'un enfant de quatre ans, en un nouveau visage du mouvement américain pour la justice raciale, galvanisé par l'assassinat en 2020 de George Floyd aux mains de la police à Minneapolis.

Le ministère américain de la justice a annoncé mercredi qu'il allait procéder à un examen des politiques et des pratiques de la police de Memphis, ainsi que des unités de police spécialisées dans tout le pays, comme l'unité SCORPION, aujourd'hui dissoute, qui comprenait les cinq agents accusés du meurtre de M. Nichols.

La mort de Nichols a conduit le conseil municipal à approuver mardi une série de réformes de la police, notamment la création d'un examen annuel des techniques de formation. La police de cette ville de 620 000 habitants devra également collecter davantage de données et n'utiliser que des véhicules marqués pour les contrôles routiers de routine.

La diffusion des images mercredi intervient cinq semaines après que la ville a rendu publiques des vidéos graphiques de l'incident, prises par des caméras corporelles et des caméras de tableau de bord de la police. L'une des vidéos montre des agents traînant Nichols depuis le siège du conducteur de sa voiture avant qu'il ne s'enfuie. Une autre montre des agents en train de le frapper après l'avoir rattrapé, alors qu'il ne semblait pas représenter une menace.

Nichols a succombé à ses blessures trois jours plus tard, alors qu'il était hospitalisé. Cinq officiers, tous noirs, ont été inculpés de meurtre au second degré, d'agression, d'enlèvement, de faute professionnelle et d'oppression. Ils ont tous plaidé non coupable.

Au total, 13 agents ont fait l'objet d'une enquête pour leur conduite. Sept agents ont été licenciés, trois ont été suspendus, deux ont bénéficié d'un non-lieu et un a démissionné au lieu d'être licencié. Trois membres du service d'incendie de Memphis ont également été licenciés et un a été suspendu, a déclaré M. Sink mardi.