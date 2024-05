Vimeo, Inc. exploite une plateforme d'expérience vidéo, fournissant une gamme complète d'outils vidéo par le biais d'un modèle SaaS (Software-as-a-Service). Les outils complets de la société, basés sur l'informatique dématérialisée, encouragent les utilisateurs à créer, collaborer et communiquer avec la vidéo sur une plateforme unique et clé en main. Ses outils basés sur le cloud éliminent les obstacles à l'utilisation de la vidéo et répondent aux besoins essentiels en matière de vidéo, notamment la création, la collaboration, la distribution, l'hébergement, la monétisation et l'analyse. Elle vend des plans d'abonnement, y compris en libre-service et des modules complémentaires, Vimeo Enterprise, et d'autres. Les formules en libre-service et les modules complémentaires concernent les abonnements vendus directement en ligne, ainsi que les services complémentaires liés à ces abonnements en ligne. Vimeo Enterprise concerne son offre vidéo destinée aux équipes et aux organisations. Les autres concernent les produits et services qui offrent principalement des solutions de monétisation vidéo over-the-top (OTT) permettant aux clients de lancer et d'exploiter leur propre chaîne de diffusion vidéo directement auprès de leur public.

Secteur Logiciels