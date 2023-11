Vimeo, Inc, anciennement Vimeo Holdings, Inc, est une société de vidéo en tant que logiciel-service (SaaS). La société fournit une solution logicielle vidéo tout-en-un. Sa plateforme permet à tout professionnel, équipe et organisation de créer, collaborer et communiquer avec la vidéo sur une plateforme unique et clé en main. La société exploite une plateforme logicielle basée sur le cloud pour les professionnels de la création, les petites et moyennes entreprises (PME), les organisations et les entreprises afin de se connecter avec leur public, leurs clients et leurs employés. Les offres SaaS de la société, basées sur le cloud, permettent aux clients de créer, diffuser, héberger, distribuer, commercialiser, monétiser et analyser des vidéos en ligne et sur différents appareils.

Secteur Logiciels